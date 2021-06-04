А стоило ли менять Самонова? Вратарь России Бобровский проиграл в седьмом матче с Канадой кряду

При голкипере «Флориды» россияне ни разу не выигрывали у канадцев

Сергей Бобровский / Фото: iihf.com

Сборная России уступила команде Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира-2021.



На эту встречу в воротах россиян вышел Сергей Бобровский, который после вылета с «Флоридой» в НХЛ прибыл в расположение национальной команды. Бобровский потерпел седьмое поражение от канадцев в семи матчах за свою карьеру (с учетом выступлений за молодежную сборную).

Бобровский выходил против этой команды во время Суперсерии-2007 (4 поражения), на ЧМ-2015 и Кубке мира 2016 года. Можно только догадываться, как бы сложился матч, будь в рамке Александр Самонов.

В полуфинале ЧМ Канада сыграет с США, а действующий чемпион мира Финляндия – против Германии.