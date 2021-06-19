КХЛ может увеличить количество участников
«Адмирал» начал выплаты по долгам, ему разрешили подписывать новичков
Клуб, скорее всего, вернется в КХЛ в следующем сезоне
фото - РБ
«Адмирал» начал выполнять условия плана возвращения в КХЛ в сезоне 2021/22.
Прошлый сезон клуб из Владивостока пропустил из-за пандемии коронавируса и финансовых проблем. На официальном сайте КХЛ сообщили, что хоккеисты начали получать выплаты по долгам.
«Хоккейный клуб «Адмирал» подписал соглашения с игроками и начал выплаты по долгам перед хоккеистами за сезон-2017/18, что означает выполнение условий дорожной карты по допуску к участию в сезоне-2021/22.
Полный расчет будет произведен до 31 июля текущего года, срок был утвержден советом директоров КХЛ 31 марта 2021 года.
Лига открывает «Адмиралу» доступ в ЦИБ, таким образом клуб сможет подписывать игроков».
Министр спорта Приморского края ранее также подтвердил намерения клуба вновь сыграть в КХЛ.
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