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«Адмирал» начал выплаты по долгам, ему разрешили подписывать новичков

Клуб, скорее всего, вернется в КХЛ в следующем сезоне
Хоккей КХЛ
12:55
«Адмирал» начал выплаты по долгам, ему разрешили подписывать новичков
фото - РБ

«Адмирал» начал выполнять условия плана возвращения в КХЛ в сезоне 2021/22.

Прошлый сезон клуб из Владивостока пропустил из-за пандемии коронавируса и финансовых проблем. На официальном сайте КХЛ сообщили, что хоккеисты начали получать выплаты по долгам.

«Хоккейный клуб «Адмирал» подписал соглашения с игроками и начал выплаты по долгам перед хоккеистами за сезон-2017/18, что означает выполнение условий дорожной карты по допуску к участию в сезоне-2021/22.

Полный расчет будет произведен до 31 июля текущего года, срок был утвержден советом директоров КХЛ 31 марта 2021 года.

Лига открывает «Адмиралу» доступ в ЦИБ, таким образом клуб сможет подписывать игроков».

Министр спорта Приморского края ранее также подтвердил намерения клуба вновь сыграть в КХЛ.

Антон Кривенко
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Адмирал

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Новости: Хоккей

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