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Адвокат: «Мы ждем полную победу иска Житника против ФХУ»

Олимпийский чемпион намерен признать действия ФХУ нелегитимными
Хоккей УХЛ
19:17
Адвокат: «Мы ждем полную победу иска Житника против ФХУ»
Алексей Житник / фото - УХЛ

Президент ХК «Сокол» и Украинской хоккейной ассоциации Алексей Житник подал в суд на ФХУ. Иск олимпийского чемпиона касается непосредственно главы организации – Георгия Зубко, который, по мнению Житника, занимает свою должность нелегитимно. Сайт УХЛ приводит слова адвоката 48-летнего функционера Олега Бабича.

«Федерация хоккея Украины не провела реорганизацию в соответствии с законодательством. Были ограничены права всех украинских хоккеистов и их объединений.

В декабре прошлого года вместо выборов президента Федерации хоккея Украины, по нашему мнению, состоялся юридически ничтожен факт - подтасовка документов. Вдумайтесь, в выборах участие принял только один человек. Поэтому юристы обратились в суд, где в прозрачном, публичном и состязательном процессе будет доказано и установлено факт - нелегитимности сегодняшнего руководителя Федерации хоккея Украины.

Мы, конечно, ждем полную победу, настоящие мужчины побеждают не только в хоккее, но и в судебных заседаниях. Мы чувствуем в себе силы, убеждены, что правда на нашей стороне, а правда всегда побеждает».

Напомним, УХА начала прием заявок на участие в Женской хоккейной лиге.

Антон Кривенко
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Теги

Алексей Житник Георгий Зубко

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