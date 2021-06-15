Алексей Лубнин: «Я вижу, что хоккей в Украине понемногу развивается»

Украинский тренер и хоккеист рассказал - о своей работе в Эстонии, а также поделился впечатлением от пятого сезона УХЛ

Эксклюзив

Алексей Лубнин (справа) / Фото - Алексей Лубнин

Я в Эстонии уже нахожусь седьмой сезон, а в клубе «Пантеры» – пятый. В этом году в клубе, в котором я пребываю, восстановилась деятельность команды мастеров. Получается, что мы с ребятами играем в чемпионате Эстонии. Я, как тренер этого клуба, тоже играл за команду, так как у нас не так много было хоккеистов и мне хотелось тоже себя показать на льду. В целом, команда молодая. Были даже некоторые ребята, которых я еще тренировал в 12 или 14 летнем возрасте. Прошло время, и вот я со своими учениками уже играл вместе в хоккей. Если честно, то я даже не думал, что так получится и будет. Для меня это действительно очень интересный опыт. В первых играх сезона у меня были смешанные чувства, когда выходишь с ребятами на лед, а они тебя называют на «Вы», а я им говорю, что давайте на «Ты». Самое приятное то, что помню их маленькими. Я смотрю, а против них жестко играют, где-то ударят, а где-то хороший силовой прием против них применят. В такие моменты возникают смешанные чувства, так как хочешь их с одной стороны защитить, но в этот же момент осознаешь, что они уже выросли. Необычные чувства. Считаю, что мы провели неплохой сезон вместе с командой. Мы заняли третье место. Считаю, что самым главным было то, что ребята получили опыт в игре против мужиков. Также я тренирую и женскую команду «Розовые Пантеры», которая в этом году выиграла женский чемпионат. Два года подряд нашему тандему с Айваром вручают награду – «Лучший тренер сезона в женской лиге».

Сын известного защитника киевского «Сокола», а теперь хоккейного тренера, уже седьмой год проживает и работает в Эстонии. Этот сезон Алексей, как и предыдущие четыре, провел в. Однако украинец не только играет, но еще и тренирует женскую хоккейную команду, которую в этом сезоне привел к золотым наградам.В интервью XSPORT.uaрассказал о своей работе в Эстонии, поделился впечатлением от пятого юбилейного сезона в, а также о попаданиив еврокубковые турниры.

Да, все верно. Детей я тренировал в «Пантерах», а за эту команду мы ездили играть на выходных. Все из-за того, что взрослой команды не было в «Пантерах». Мы игру отыграем и возвращались в Таллин. Хочу сказать, что не все игры удалось отыграть за команду. У меня иногда матчи совпадали с детскими тренировками. А если говорить об этом сезоне, то за «Пантер» я практически все матчи отыграл.

Да, где-то так и было. Хочу сказать, что для меня важна была не статистика, я не гнался за голами или передачами. Для меня было важно дать возможность молодым ребятам почувствовать уверенность, а также передать опыт. Мы старались молодежи рассказывать и показывать, как правильно к матчам готовиться, как правильно вести себя в силовой борьбе, чтобы уменьшить риск получения травмы.

У нас в команде играл мальчишка, которому было 15 лет. Помню, он гол забил и отметился пару результативными передачами. Было около 5-6 ребят, которых я сначала тренировал, а потом вот с ними играл.

Три сезона назад получилось так, что в старшей группе, а это 2003 и 2004 года рождения, не хватало местных хоккеистов. Кто-то пошел дальше учиться, а кто-то переехал в Финляндию. Обращается ко мне директор клуба: «Алексей, у нас не хватает игроков, нет вратаря. Если есть ребята, которые хотят участвовать в чемпионате Эстонии и играть за наш клуб «Пантеры», то пусть приезжают». Так вот, тогда к нам приехал Данил Царьковский, Саша Шаповалов, Данила Доля. Помню, что приехало пять человек. Эти все ребята помогли клубу. Да, на следующий год еще ребята подъехали. Из Украины было достаточно много ребят. После нескольких сезонов в «Пантерах» некоторые из них переехали в финский клуб. В этом сезоне из украинцев за «Пантер» играли Данил Царьковский и Игорь Первышен.

Да, у них есть возможность остаться. Например, Царьковский, то он два года провел в системе клуба, а потом на год уезжал в Финляндию, но потом вновь вернулся в Таллин.

Да, я следил за матчами, которые показывали в YouTube. Я смотрел матчи «Донбасса», «Сокола», «Белый Барс» смотрел. Я смотрел игры со всеми клубами. Мне очень понравился уровень чемпионата. Был хороший уровень хоккея, приехали именитые ребята из других стран. Я считаю, что они повысили уровень чемпионата и добавили интересность в игры. Отметил бы Олега Шафаренко, который вместе с тренерским штабом здорово подготовил команду к сезону. Виден был рисунок, а команда старалась играть в современный хоккей – прессинговала и не давали соперникам свободного пространства на площадке. Мне очень понравилась игра «Сокола». Также бы отметил то, что добавились новые клубы, а это «Мариуполь», «Краматорск» и «Сокол». Кстати, у «Мариуполя» очень уютная и классная арена. Это все, несомненно, идет в плюс. Я вижу, что хоккей в Украине понемногу развивается.

Были у меня только положительные эмоции. Я не ожидал, что команда, которая проводит первый сезон после своего возрождения, будет демонстрировать такой достойный хоккей и дойдет до финала. Из тех ребят, с кем я встречался на льду, наверное, это Дима Нименко и Андрей Михнов. Молодцы, что они повели за собой молодежь. В командах нужны такие опытные ребята, которые могут остудить пыл соперника, но и в тот же момент молодежи вовремя подсказать и найти нужные слова. Я считаю, что они здорово справились со своей задачей.

Я считаю, что Лига чемпионов это великолепное соревнование. Я помню, что в сезоне-2017/18 трофей Лиги чемпионов выиграл эстонец Роберт Рооба. Если не ошибаюсь, то это было три сезона назад. Потом этот кубок был привезен в Таллин. Помню, что мы с ним еще фотографировались. В Лиге чемпионов играют очень крепкие команды. Это плюс для украинского хоккея.

Да, некоторые игры видел, а которые не видел, то смотрел обзор лучших моментов. Был достаточно серьезный подбор участников. Давно сборная не играла против таких соперников. Я думаю, что Австрия была представлена одними из перспективных игроков. На мой взгляд, парни старались и сражались в каждой игре. После такого длинного сезона видно было, что ребята устали. Да и сборная была не в оптимальном составе. Хочу сказать, что тех, кто не поехал в сборную, мы не имеем права их осуждать, так как мы не знаем причины. Возможно, сыграл фактор того, что сам этот сбор прошел не вовремя. После такого насыщенного сезона и сразу без перерыва. В этом сезоне было много хоккея. Я считаю, что если игрок не готов, то отбывать номер в сборной это неправильно, это не то место, где можно играть в «полконька».

Беседовал Денис СЕДАШОВ