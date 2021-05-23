Алексей Житник: «Чем больше команд будет играть, тем хоккей в Украине будет лучше популяризироваться»
Президент ХК «Сокол» олимпийский чемпион Алексей Житник оценил прошедший сезон для своей команды и поделился планами клуба на будущий чемпионат Украинской хоккейной лиги.
- Поделитесь впечатлением от сезона, каким он был для «Сокола»?
- У нас команда новая-старая, которой не было семь лет, а в 2020 году нам ее удалось реанимировать. Восстановлением команды занимались Слава Завальнюк, Костя Симчук и Владислав Сирык.
Команду мы начали комплектовать летом, а сложностей нам добавляла пандемия коронавируса. Мы сначала планировали делать молодежную команду, но потом эту идею немного переформатировали и начали укрепляться более опытными игроками.
Я считаю, что у нас получилась боевая единица, а от команды «Сокол» никто не ожидал, что будет такой конец сезона. По ходу кампании-2020/21 мы обыгрывали «Донбасс» и «Кременчуг», который был чемпионом. Поэтому к плей-офф мы подошли ни как аутсайдеры, а с желанием бороться за самые высокие места. В этом огромная заслуга самих ребят, тренерского штаба, но и всех спонсоров, которые нас поддержали. Совместными усилиями нам удалось достичь такого результата.
Я считаю, что самым большим сюрпризом для всех стало то, что команда играла в финальной серии плей-офф. Да, перед этим мы обыграли «Кременчуг» в серии со счетом 4:0. Несмотря на такой счет, ни один матч не был легким. Играть против чемпиона было сложно.
В финале мы проиграли «Донбассу», где ребята достаточно опытные. Я считаю, что нам удалось дать бой. Да, мы уступили 0:4, но я не скажу, что мы полностью уступили во всех поединках по игре. Были матчи, в которых мы могли зацепиться.
Также я думаю, что этот сезон был сложным для всех видов спорта, так как приходилось играть в пандемию. Определенных сложностей добавляли красные, желтые и оранжевые зоны. Когда в команде кто-то заболевал, то нужно было вносить ограничения внутри коллектива. Это были неприятные моменты. Однако молодцы, что с этим все справились, все команды дошли до конца и никто не выпал из обоймы.
- Чем запомнился пятый юбилейный сезон Украинской хоккейной лиги?
- Минувший сезон получился одним из самых сильных. Даже при том, что он проводился в условиях пандемии и больших ограничений, а также в Лиге появилось три новые команды. Ожидается, что в следующем сезоне чемпионат еще расширится. Считаю, что чем больше команд будет играть, тем хоккей в Украине будет лучше популяризироваться.
- Есть ли приблизительный план, когда соберется ваша команда?
- На сегодняшний день все ребята находятся в отпуске. Есть ребята, которые играли за сборную и участвовали в турнире, который проходил в Любляне. Я думаю, что до конца июля или начала августа все ребята будут в отпуске.
С июня месяца мы поймем, какой у нас бюджет, а также – какие возможности. Только после этого мы сможем планировать наши следующие действия. Я думаю, что сейчас так далеко смотреть рано.
- Когда узнали, что команда будет играть в Континентальном кубке, какие эмоции испытали?
- Честно, мы не ожидали, что так получится. Обычно чемпион участвует в международных кубках, но получилось вот так. «Донбасс» получил право участвовать в Лиге чемпионов, а мы как команда, которая заняла второе место, автоматически получили право играть в Континентальном кубке. Это очень классно не только для нас, но и всего украинского хоккея.
- Как вы прокомментируете ситуацию, которая возникла между УХЛ и ФХУ?
- Был договор, который Федерация хоккея Украины разорвала в одностороннем порядке. Считаю, что в этой ситуации все будут действовать согласно действующему законодательству. Если есть разногласия, то на это есть суды.
Напомним, что судебное заседание по спору между ФХУ и УХЛ назначено на 25-е мая.
28-го мая в Киеве состоится церемония «Звезды хоккейного года».
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