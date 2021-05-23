Алексей Житник: «Чем больше команд будет играть, тем хоккей в Украине будет лучше популяризироваться»

Алексей Житник

Президент ХК «Сокол» олимпийский чемпион Алексей Житник оценил прошедший сезон для своей команды и поделился планами клуба на будущий чемпионат Украинской хоккейной лиги.

- Поделитесь впечатлением от сезона, каким он был для «Сокола»?

Команду мы начали комплектовать летом, а сложностей нам добавляла пандемия коронавируса. Мы сначала планировали делать молодежную команду, но потом эту идею немного переформатировали и начали укрепляться более опытными игроками.

Я считаю, что у нас получилась боевая единица, а от команды «Сокол» никто не ожидал, что будет такой конец сезона. По ходу кампании-2020/21 мы обыгрывали «Донбасс» и «Кременчуг», который был чемпионом. Поэтому к плей-офф мы подошли ни как аутсайдеры, а с желанием бороться за самые высокие места. В этом огромная заслуга самих ребят, тренерского штаба, но и всех спонсоров, которые нас поддержали. Совместными усилиями нам удалось достичь такого результата.

Я считаю, что самым большим сюрпризом для всех стало то, что команда играла в финальной серии плей-офф. Да, перед этим мы обыграли «Кременчуг» в серии со счетом 4:0. Несмотря на такой счет, ни один матч не был легким. Играть против чемпиона было сложно.

В финале мы проиграли «Донбассу», где ребята достаточно опытные. Я считаю, что нам удалось дать бой. Да, мы уступили 0:4, но я не скажу, что мы полностью уступили во всех поединках по игре. Были матчи, в которых мы могли зацепиться.

Также я думаю, что этот сезон был сложным для всех видов спорта, так как приходилось играть в пандемию. Определенных сложностей добавляли красные, желтые и оранжевые зоны. Когда в команде кто-то заболевал, то нужно было вносить ограничения внутри коллектива. Это были неприятные моменты. Однако молодцы, что с этим все справились, все команды дошли до конца и никто не выпал из обоймы.