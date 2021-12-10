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04:00 Ванкувер Кэнакс - Бостон Брюинс 2:1 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Даллас Старз 5:4 Окончен
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02:00 Торонто Мейпл Лифс - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:5 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Анахайм Дакс 1:2 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Чикаго Блэкхокс 0:2 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Нэшвилл Предаторс 3:4 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Детройт Ред Уингс 6:2 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Каролина Харрикейнс 1:2 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Бостон Брюинс 2:3 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Виннипег Джетс 0:3 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Даллас Старз 4:0 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Миннесота Уайлд 2:5 Окончен
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02:00 Вашингтон Кэпиталз - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:00 Баффало Сэйбрс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
02:30 Нью-Джерси Дэвилз - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Флорида Пантерс -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
20:00 Оттава Сенаторс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован

«Анахайм» в серии буллитов переиграл «Коламбус», «Лос-Анджелес устроил разгром «Далласу»

«Каролина» в овертайме дожала «Калгари»

Хоккей НХЛ
09:09
«Анахайм» в серии буллитов переиграл «Коламбус», «Лос-Анджелес устроил разгром «Далласу»
«Коламбус» – «Анахайм» / Фото - abc6onyourside.com
НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» – «Детройт» 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)
 
1:0 Уокер (Шенн, Джошуа) 06:17

2:0 Уокер (Миккола, О'Райлли) 16:47

2:1 Фаббри (Рэймонд, Ларкин) 24:17

3:1 Парэйко (Джошуа, Миккола) 36:01

4:1 Уокер (Крюг, Сканделла) 49:27

5:1 Барбашёв (Крюг, Бучневич) 50:11

5:2 Фаббри (Рэймонд, Гронек) 55:27

6:2 Сканделла 59:54 ПВ

Вратари: Линдгрен – Неделькович, Грайсс 


«Айлендерс» – «Нэшвилл» 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)
 
1:0 Чарник (Вальстрем, Беллоуз) 06:48

1:1 Джохансен (Канин) 17:28

1:2 Сиссонс (Жанно, Беннинг) 18:52

2:2 Ли (Барзал, Вальстрем) 21:56 ГБ

3:2 Добсон (Грин, Джонстон) 45:08

3:3 Тренин (Жанно, Сиссонс) 52:31

3:4 Толванен (Йози, Джохансен) 59:48

Вратари: Варламов – Риттих 


«Торонто» – «Тампа-Бэй» 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)
 
1:0 Каше (Таварес, Райлли) 01:44 ГБ

1:1 Белльмар (Перри) 09:57

1:2 Стэмкос (Киллорн) 12:16 ГБ

2:2 Нюландер (Мэттьюс) 19:53 ГБ

2:3 Палат (Стэмкос, Рэддиш) 24:02

2:4 Рэддиш (Палат, Стэмкос) 29:11

3:4 Каше (Маззин, Таварес) 49:36

3:5 Палат (Стэмкос, Киллорн) 59:31 ПВ

Вратари: Дж.Кэмпбелл – Ан. Василевский 


«Эдмонтон» – «Бостон» 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

0:1 Маршан (Бержерон) 16:15 ГМ

0:2 Дебраск (Холл) 22:02 ГБ

1:2 Драйзайтль (Бэрри, Макдэвид) 38:14 ГБ

2:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бэрри) 49:50 ГБ

2:3 Грызлик (Смит, Холл) 57:27

Вратари: Скиннер – Улльмарк 


«Калгари» – «Каролина» 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

0:1 Ахо (Слэвин, Нидеррайтер), 4:14

1:1 Хэнифин (Андерссон, Линдхольм), 27:23

1:2 Ахо (Андерсен, Терявяйнен), 64:07

Вратари: Маркстрем  – Андерсен 


«Коламбус» – «Анахайм» 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, по буллитам – 1:2)

1:0 Тексье (Курали, Робинсон), 9

1:1 Лундстрем (), 11

Вратари: Мерзликин – Гибсон 

«Монреаль» – «Чикаго» 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

0:1 Тэйвс (Кэйн, Джонс), 34

0:2 Боргстрем (), 53

Вратари: Аллен – Флери 


 «Сиэтл» – «Виннипег» 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

0:1 Тонинато (Штястны), 6

0:2 Коннор (Стэнли, Шайфли), 42

0:3 Коннор (Уилер), 55

Вратари: Грубауэр – Хеллибак 


«Лос-Анджелес» – «Даллас» 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

1:0 Кемпе (Дано, Браун), 22

2:0 Калиев (Бьорнфут, Купари), 55

3:0 Арвидссон (), 59

4:0 Атанасиу (Эдлер, Рой), 60

Вратари: Дж. Куик – Эттинджер 


 «Сан-Хосе» – «Миннесота» 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)

0:1 Фиала (Дьюхэйм, Меррилл), 7

0:2 Эрикссон Эк (Капризов, Зукарелло-Асен), 28

0:3 Гринуэй (Голигоски, Фиала), 36

1:3 Дален (Гертл, Карлссон), 44

2:3 Гертл (Кутюр, Дален), 54

2:4 Гринуэй (Эрикссон Эк, Хартман), 59

2:5 Капризов (), 59

Вратари: Хилл – Тэлбот 

Владимир Кириченко
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