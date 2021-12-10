Ломаченко посетил матч НХЛ, где получил именную джерси «Рейнджерс»
«Анахайм» в серии буллитов переиграл «Коламбус», «Лос-Анджелес устроил разгром «Далласу»
«Каролина» в овертайме дожала «Калгари»
«Коламбус» – «Анахайм» / Фото - abc6onyourside.comНХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» – «Детройт» 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)
1:0 Уокер (Шенн, Джошуа) 06:17
2:0 Уокер (Миккола, О'Райлли) 16:47
2:1 Фаббри (Рэймонд, Ларкин) 24:17
3:1 Парэйко (Джошуа, Миккола) 36:01
4:1 Уокер (Крюг, Сканделла) 49:27
5:1 Барбашёв (Крюг, Бучневич) 50:11
5:2 Фаббри (Рэймонд, Гронек) 55:27
6:2 Сканделла 59:54 ПВ
Вратари: Линдгрен – Неделькович, Грайсс
«Айлендерс» – «Нэшвилл» 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)
1:0 Чарник (Вальстрем, Беллоуз) 06:48
1:1 Джохансен (Канин) 17:28
1:2 Сиссонс (Жанно, Беннинг) 18:52
2:2 Ли (Барзал, Вальстрем) 21:56 ГБ
3:2 Добсон (Грин, Джонстон) 45:08
3:3 Тренин (Жанно, Сиссонс) 52:31
3:4 Толванен (Йози, Джохансен) 59:48
Вратари: Варламов – Риттих
«Торонто» – «Тампа-Бэй» 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)
1:0 Каше (Таварес, Райлли) 01:44 ГБ
1:1 Белльмар (Перри) 09:57
1:2 Стэмкос (Киллорн) 12:16 ГБ
2:2 Нюландер (Мэттьюс) 19:53 ГБ
2:3 Палат (Стэмкос, Рэддиш) 24:02
2:4 Рэддиш (Палат, Стэмкос) 29:11
3:4 Каше (Маззин, Таварес) 49:36
3:5 Палат (Стэмкос, Киллорн) 59:31 ПВ
Вратари: Дж.Кэмпбелл – Ан. Василевский
«Эдмонтон» – «Бостон» 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
0:1 Маршан (Бержерон) 16:15 ГМ
0:2 Дебраск (Холл) 22:02 ГБ
1:2 Драйзайтль (Бэрри, Макдэвид) 38:14 ГБ
2:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бэрри) 49:50 ГБ
2:3 Грызлик (Смит, Холл) 57:27
Вратари: Скиннер – Улльмарк
«Калгари» – «Каролина» 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
0:1 Ахо (Слэвин, Нидеррайтер), 4:14
1:1 Хэнифин (Андерссон, Линдхольм), 27:23
1:2 Ахо (Андерсен, Терявяйнен), 64:07
Вратари: Маркстрем – Андерсен
«Коламбус» – «Анахайм» 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, по буллитам – 1:2)
1:0 Тексье (Курали, Робинсон), 9
1:1 Лундстрем (), 11
Вратари: Мерзликин – Гибсон
«Монреаль» – «Чикаго» 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
0:1 Тэйвс (Кэйн, Джонс), 34
0:2 Боргстрем (), 53
Вратари: Аллен – Флери
«Сиэтл» – «Виннипег» 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
0:1 Тонинато (Штястны), 6
0:2 Коннор (Стэнли, Шайфли), 42
0:3 Коннор (Уилер), 55
Вратари: Грубауэр – Хеллибак
«Лос-Анджелес» – «Даллас» 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)
1:0 Кемпе (Дано, Браун), 22
2:0 Калиев (Бьорнфут, Купари), 55
3:0 Арвидссон (), 59
4:0 Атанасиу (Эдлер, Рой), 60
Вратари: Дж. Куик – Эттинджер
«Сан-Хосе» – «Миннесота» 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)
0:1 Фиала (Дьюхэйм, Меррилл), 7
0:2 Эрикссон Эк (Капризов, Зукарелло-Асен), 28
0:3 Гринуэй (Голигоски, Фиала), 36
1:3 Дален (Гертл, Карлссон), 44
2:3 Гертл (Кутюр, Дален), 54
2:4 Гринуэй (Эрикссон Эк, Хартман), 59
2:5 Капризов (), 59
Вратари: Хилл – Тэлбот