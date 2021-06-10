Кубок Стэнли. «Айлендерс» добились паритета с «Бостоном», «Тампа» находится в шаге от полуфинала
«Айлендерс» выбили «Бостон» в полуфинале Восточной конференции
Серия закончилась со счетом 4:2
«Айлендерс» выбили «Бостон» / фото - Getty Images
НХЛ. Полуфинал Востока
6-й матч
«Айлендерс» – «Бостон» 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)
1:0 Зейджак (Добсон, Пажо) 08:52,
1:1 Маршан (Пастрняк, Крейчи) 17:36 ГБ,
2:1 Нельсон (Бейли, Ледди) 25:20,
3:1 Нельсон (Бейли) 32:39,
4:1 Палмьери 36:07,
4:2 Маршан (Крейчи, Макэвой) 45:38 ГБ,
5:2 Клаттербак (Пажо, Сизикас) 59:01 ПВ,
6:2 Пулок 59:12 ПВ,
Вратари: Варламов — Раск.
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