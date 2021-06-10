Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Айлендерс» выбили «Бостон» в полуфинале Восточной конференции

Серия закончилась со счетом 4:2
Хоккей НХЛ
07:41
«Айлендерс» выбили «Бостон» в полуфинале Восточной конференции
«Айлендерс» выбили «Бостон» / фото - Getty Images

НХЛ. Полуфинал Востока

6-й матч

«Айлендерс» – «Бостон» 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)

1:0 Зейджак (Добсон, Пажо) 08:52,

1:1 Маршан (Пастрняк, Крейчи) 17:36 ГБ,

2:1 Нельсон (Бейли, Ледди) 25:20,

3:1 Нельсон (Бейли) 32:39,

4:1 Палмьери 36:07,

4:2 Маршан (Крейчи, Макэвой) 45:38 ГБ,

5:2 Клаттербак (Пажо, Сизикас) 59:01 ПВ,

6:2 Пулок 59:12 ПВ,

Вратари: Варламов — Раск.

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Кубок Стэнли Нью-Йорк Айлендерс Бостон Брюинс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Монреаль» впервые с 2014 прошел в третий раунд Кубка Стэнли
«Монреаль» впервые с 2014 прошел в третий раунд Кубка Стэнли
Хоккей НХЛ
8 июня 08:42
«Монреаль» «всухую» обыграл в серии «Виннипег» и стал первым полуфиналистом Кубка Стэнли
«Монреаль» «всухую» обыграл в серии «Виннипег» и стал первым полуфиналистом Кубка Стэнли
Хоккей НХЛ
8 июня 07:37
Кубок Стэнли. «Айлендерс» добились паритета с «Бостоном», «Тампа» находится в шаге от полуфинала
Кубок Стэнли. «Айлендерс» добились паритета с «Бостоном», «Тампа» находится в шаге от полуфинала
Хоккей НХЛ
6 июня 07:41
Кубок Стэнли. «Монреаль» удвоил преимущество над «Виннипегом» в серии, «Вегас» с боем обыграл «Колорадо»
Кубок Стэнли. «Монреаль» удвоил преимущество над «Виннипегом» в серии, «Вегас» с боем обыграл «Колорадо»
Хоккей НХЛ
5 июня 07:57
Кубок Стэнли. «Бостон» вновь повел в серии с «Айлендерс», «Каролина» добыла первую победу над «Тампой»
Кубок Стэнли. «Бостон» вновь повел в серии с «Айлендерс», «Каролина» добыла первую победу над «Тампой»
Хоккей НХЛ
4 июня 07:41
«Торонто» больше чем пол века без Кубка Стэнли. Это антирекорд НХЛ
«Торонто» больше чем пол века без Кубка Стэнли. Это антирекорд НХЛ
Хоккей НХЛ
1 июня 12:59

Новости: Хоккей

«Айлендерс» выбили «Бостон» в полуфинале Восточной конференции
«Айлендерс» выбили «Бостон» в полуфинале Восточной конференции
НХЛ
07:41
«Донбасс» формирует команду для Молодежной хоккейной лиги
«Донбасс» формирует команду для Молодежной хоккейной лиги
УХЛ
9 июня 18:53
Константин Колесников – новый президент ХК «Донбасс»
Константин Колесников – новый президент ХК «Донбасс»
УХЛ
9 июня 12:33
Борис Колесников: «Хоккей точно не умрет»
Мнение
Борис Колесников: «Хоккей точно не умрет»
УХЛ
9 июня 10:15
Кубок Стэнли. «Тампа» вышла в полуфинал плей-офф, «Вегас» повел в серии с «Колорадо»
Кубок Стэнли. «Тампа» вышла в полуфинал плей-офф, «Вегас» повел в серии с «Колорадо»
НХЛ
9 июня 07:36
Украина потеряла одну позицию в обновленном рейтинге IIHF
Украина потеряла одну позицию в обновленном рейтинге IIHF
Сборная Украины
8 июня 22:15
Следом за ЧМ-2021 у Беларуси забрали и Лигу чемпионов. Всему виной скандал с самолетом
Тема дня
Следом за ЧМ-2021 у Беларуси забрали и Лигу чемпионов. Всему виной скандал с самолетом
Лига чемпионов
8 июня 18:10
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
УХЛ
8 июня 17:18
Без «Юности». ХЛЧ отобрала Wild Card у Беларуси
Без «Юности». ХЛЧ отобрала Wild Card у Беларуси
Лига чемпионов
8 июня 12:49
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Все новости

Анонсы

Чемпионат мира по дзюдо. День 5. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат мира по дзюдо. День 5. Видео трансляция
11:00
PFL 4: Дебют Кларессы Шилдс в MMA и другие топ-бои. Видео трансляция
WEB
TV
PFL 4: Дебют Кларессы Шилдс в MMA и другие топ-бои. Видео трансляция
11 июня 01:00
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
WEB
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
11 июня 19:00
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
11 июня 22:00
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
11 июня 22:00
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
WEB
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
12 июня 04:00
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
12 июня 12:15
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
12 июня 16:00
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
12 июня 16:00
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
12 июня 17:30
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
12 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
12 июня 19:00
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
12 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
12 июня 22:00
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
TV
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
13 июня 06:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
13 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00