«Чикаго» в овертайме прервал победную серию «Каролины», покер Картера принес «Питтсбургу» победу над «Баффало»
«Баффало» выиграл драфт-лотерею НХЛ
Вторым стал «Сиэтл», а третьим – «Анахайм»
В НХЛ в удаленном формате провели драфт-лотерею для 15 команд, не попавших в розыгрыш Кубка Стэнли и для новичка «Сиэтла».
Участники драфт-лотереи будут первыми выбирать игроков в первом раунде драфта НХЛ.
Результаты драфт-лотереи:
1. «Баффало»
2. «Сиэтл»
3. «Анахайм»
4. «Нью-Джерси»
5. «Коламбус»
6. «Детройт»
7. «Сан-Хосе»
8. «Лос-Анджелес»
9. «Ванкувер»
10. «Оттава»
11. «Чикаго»
12. «Калгари»
13. «Филадельфия»
14. «Даллас»
15. «Рейнджерс»
Отметим, что «Аризона» была наказана за нарушение правил проведения тестирования игроков в сезоне-2019/20 и поэтому не допущена до выбора в первом раунде.
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