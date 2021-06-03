«Баффало» выиграл драфт-лотерею НХЛ

Вторым стал «Сиэтл», а третьим – «Анахайм»





В НХЛ в удаленном формате провели драфт-лотерею для 15 команд, не попавших в розыгрыш Кубка Стэнли и для новичка «Сиэтла».



Участники драфт-лотереи будут первыми выбирать игроков в первом раунде драфта НХЛ.

Результаты драфт-лотереи:

1. «Баффало»

2. «Сиэтл»

3. «Анахайм»

4. «Нью-Джерси»

5. «Коламбус»

6. «Детройт»

7. «Сан-Хосе»

8. «Лос-Анджелес»

9. «Ванкувер»

10. «Оттава»

11. «Чикаго»

12. «Калгари»

13. «Филадельфия»

14. «Даллас»

15. «Рейнджерс»

Отметим, что «Аризона» была наказана за нарушение правил проведения тестирования игроков в сезоне-2019/20 и поэтому не допущена до выбора в первом раунде.