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«Баффало» выиграл драфт-лотерею НХЛ

Вторым стал «Сиэтл», а третьим – «Анахайм»

Хоккей НХЛ
09:21
«Баффало» выиграл драфт-лотерею НХЛ

В НХЛ в удаленном формате провели драфт-лотерею для 15 команд, не попавших в розыгрыш Кубка Стэнли и для новичка «Сиэтла».

Участники драфт-лотереи будут первыми выбирать игроков в первом раунде драфта НХЛ.

Результаты драфт-лотереи:

1. «Баффало»

2. «Сиэтл»

3. «Анахайм»

4. «Нью-Джерси»

5. «Коламбус»

6. «Детройт»

7. «Сан-Хосе»

8. «Лос-Анджелес»

9. «Ванкувер»

10. «Оттава»

11. «Чикаго»

12. «Калгари»

13. «Филадельфия»

14. «Даллас»

15. «Рейнджерс»

Отметим, что «Аризона» была наказана за нарушение правил проведения тестирования игроков в сезоне-2019/20 и поэтому не допущена до выбора в первом раунде.

Карен Агабекян
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