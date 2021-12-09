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«Барыс» с дублем Лилья обыграл «Сочи» и одержал третью победу подряд
Результат и видеообзор единственного матча игрового дня
«Барыс» с дублем Лилья обыграл «Сочи» / фото - Getty Images
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» – «Сочи» 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
0:1 Петьков, 04:30,
1:1 Асетов (Морроу, Фрэттин), 09:18,
2:1 Савченко (Савицкий, Старченко), 14:16,
3:1 Лилья (Данияр, Волк), 29:31,
4:1 Лилья (Альсинг, Михайлис), 39:08,
5:1 Савицкий (Старченко, Куник), 49:57,
5:2 Якс, 59:16,
Вратари: Ортио – Хелльберг.