«Барыс» с дублем Лилья обыграл «Сочи» и одержал третью победу подряд

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняФеерит целый год, правда, не на футбольном поле. Все скандалы, в которые попадал Селезнев в 2021-м году
матч-центр : Хоккей
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 11
Хоккей (11 событий из 20) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Донбасс - Краматорск 6:2 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Детройт Ред Уингс - Нэшвилл Предаторс 2:5 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Тампа-Бэй Лайтнинг 2:3 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Нью-Йорк Айлендерс 3:5 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Коламбус Блу Джекетс 5:4 Окончен
02:30 Баффало Сэйбрс - Анахайм Дакс 0:2 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Флорида Пантерс 4:3 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Каролина Харрикейнс 2:4 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Нью-Йорк Рейнджерс 2:6 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Миннесота Уайлд 1:4 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Калгари Флэймс 5:3 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (4 события из 5) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Филадельфия Флайерс 3:0 Окончен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Колорадо Эвеланш 3:7 Окончен
04:00 Ванкувер Кэнакс - Бостон Брюинс 2:1 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Даллас Старз 5:4 Окончен
Хоккей (11 событий из 19) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Белый Барс - Альтаир -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Анахайм Дакс -:- Запланирован
02:00 Монреаль Канадиенс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Даллас Старз -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован

«Барыс» с дублем Лилья обыграл «Сочи» и одержал третью победу подряд

Результат и видеообзор единственного матча игрового дня
Хоккей КХЛ
18:47
«Барыс» с дублем Лилья обыграл «Сочи» и одержал третью победу подряд
«Барыс» с дублем Лилья обыграл «Сочи» / фото - Getty Images

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» – «Сочи» 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

0:1 Петьков, 04:30,

1:1 Асетов (Морроу, Фрэттин), 09:18,

2:1 Савченко (Савицкий, Старченко), 14:16,

3:1 Лилья (Данияр, Волк), 29:31,

4:1 Лилья (Альсинг, Михайлис), 39:08,

5:1 Савицкий (Старченко, Куник), 49:57,

5:2 Якс, 59:16,

Вратари: Ортио – Хелльберг.

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Результаты (КХЛ)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Салават Юлаев» устроил разгром «Сочи», выиграв второй очный матч в сезоне
«Салават Юлаев» устроил разгром «Сочи», выиграв второй очный матч в сезоне
Хоккей КХЛ
7 декабря 19:29
Лидер КХЛ «Металлург» переиграл «Торпедо», «Куньлунь» прервал 3-матчевую серию поражений
Лидер КХЛ «Металлург» переиграл «Торпедо», «Куньлунь» прервал 3-матчевую серию поражений
Хоккей КХЛ
2 декабря 21:08
«Йокерит» на выезде переиграл «Витязь», набрав очки в 5-м матче подряд, «Северсталь» дожала рижское «Динамо» в серии буллитов
«Йокерит» на выезде переиграл «Витязь», набрав очки в 5-м матче подряд, «Северсталь» дожала рижское «Динамо» в серии буллитов
Хоккей КХЛ
1 декабря 22:32
«Авангард» устроил разгром «Нефтехимику», «Локомотив» в серии буллитов переиграл «Спартак»
«Авангард» устроил разгром «Нефтехимику», «Локомотив» в серии буллитов переиграл «Спартак»
Хоккей КХЛ
30 ноября 22:54
«Сочи» забросил 8 шайб в ворота «Адмирала», ЦСКА нанес рижскому «Динамо» пятое поражение кряду
«Сочи» забросил 8 шайб в ворота «Адмирала», ЦСКА нанес рижскому «Динамо» пятое поражение кряду
Хоккей КХЛ
28 ноября 22:11
«Барыс» в серии буллитов переиграл минское «Динамо», СКА разгромил «Нефтехимик»
«Барыс» в серии буллитов переиграл минское «Динамо», СКА разгромил «Нефтехимик»
Хоккей КХЛ
23 ноября 21:55

Новости: Хоккей

«Барыс» с дублем Лилья обыграл «Сочи» и одержал третью победу подряд
«Барыс» с дублем Лилья обыграл «Сочи» и одержал третью победу подряд
КХЛ
18:47
Стали известны заявки «Белого Барса» и «Альтаира» на сезон-2021/22 Суперлиги Париматч
Стали известны заявки «Белого Барса» и «Альтаира» на сезон-2021/22 Суперлиги Париматч
Хоккейная Суперлига
18:41
Сборная Украины U-20 в овертайме вырвала победу у сверстников из Венгрии
Сборная Украины U-20 в овертайме вырвала победу у сверстников из Венгрии
Сборная Украины
16:43
Суперлига. «Мариуполь» – СК «Сокол». Видео трансляция
Суперлига. «Мариуполь» – СК «Сокол». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
10:51
Суперлига. «Белый Барс» – «Альтаир». Видео трансляция
Суперлига. «Белый Барс» – «Альтаир». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
10:45
«Вегас» обыграл «Даллас», «Колорадо» разбил «Рейнджерс»
«Вегас» обыграл «Даллас», «Колорадо» разбил «Рейнджерс»
НХЛ
09:12
Варламов: «Мы будем работать над тем, чтобы развивать и популяризировать хоккей»
Варламов: «Мы будем работать над тем, чтобы развивать и популяризировать хоккей»
Хоккейная Суперлига
08:20
Павел Микульчик: «Будет ли противостояние с братом особенным? Конечно»
Павел Микульчик: «Будет ли противостояние с братом особенным? Конечно»
Хоккейная Суперлига
08:07
Бубка – о старте Суперлиги: «Хоккей движется вперед»
Бубка – о старте Суперлиги: «Хоккей движется вперед»
Хоккейная Суперлига
07:39
Все новости

Популярные новости

Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 09:24
2
Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
8 декабря 19:21
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Бокс Профессиональный бокс
5 декабря 17:20
17
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 15:38
10
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
00:00
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 10:37
4
Все новости

Анонсы

Лига конференций. «Заря» – «Буде-Глимт». Онлайн трансляция
WEB
Лига конференций. «Заря» – «Буде-Глимт». Онлайн трансляция
19:45
Суперлига. «Белый Барс» – «Альтаир». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Белый Барс» – «Альтаир». Видео трансляция
10 декабря 18:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
10 декабря 20:40
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
11 декабря 14:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
11 декабря 15:50
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
11 декабря 18:45
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
11 декабря 23:00
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
WEB
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
12 декабря 04:30
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
WEB
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
12 декабря 05:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
WEB
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
12 декабря 14:55
Суперлига. «Мариуполь» – СК «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Мариуполь» – СК «Сокол». Видео трансляция
12 декабря 18:30
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
12 декабря 19:40
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
12 декабря 22:00