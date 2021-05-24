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Беларусь и Казахстан творят историю. Чем запомнился третий игровой день ЧМ-2021 по хоккею

Канада впервые в истории стартовала на турнире с двух поражений
Хоккей Чемпионат мира
13:59
Беларусь и Казахстан творят историю. Чем запомнился третий игровой день ЧМ-2021 по хоккею
Послесловие
Беларусь впервые обыграла Швецию на ЧМ / Фото - IIHF

Чемпионат мира-2021 продолжает удивлять. Нет, не запредельным качеством хоккея, которого, наверное, в Риге в этом году мы и не увидим, но результатами – уж точно.

Третий игровой день стал самым богатым на неожиданные результаты. И опять удивили команды, которых перед стартом турнира никто не рассматривал даже в качестве претендентов на четвертьфинал, но теперь ситуация кардинально изменилась.

В группе А удивили белорусы, которые впервые в истории на чемпионатах мира (не будем забывать про чудо на ОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити) обыграли Швецию. Героем матча стал натурализованный вратарь команды Михаила Захарова Дэнни Тэйлор, сделавший 32 сэйва и оформивший шатаут. Единственную шайбу в третьем периоде забросил Герман Нестеров.

В двух других матчах этой группы обошлось без сенсаций, хотя Словакия намучилась в поединке против Великобритании, выиграв с преимуществом всего лишь в одну шайбу – 2:1. Вратарь британцев Бен Баунс сделал 41 сэйв и стел главным героем встречи.

Без потерь продолжает идти Швейцария. После уверенной победы над Чехией альпийская сборная «всухую» одолела датчан благодаря шайбе Тимо Майера, который уже с тремя голами делит первое место в снайперской гонке чемпионата.

Интересно, что после победы над Швецией в этом матче Дания нанесла только 4 (!) броска в створ ворот соперника за весь матч. Рето Берра оформил, наверное, самый легкий шатаут в своей карьере.

Турнирное положение в группе А

В группе B главную сенсацию дня сотворила сборная Казахстана, которая в серии послематчевых бросков переиграла действующих чемпионов мира – команду Финляндии. Вновь нужно отметить игру вратаря – Никита Бояркин отразил в этой встрече 50 бросков, а после этого еще и победил в послематчевой серии.

«Не могу пожаловаться на нашу атакующую игру, у нас пятьдесят бросков по воротам. Не могу пожаловаться на нашу оборонительную игру, ведь у соперника четыре голевых момента за весь матч. Единственное, в чем мы сегодня не преуспели, так это в эффективности голевых моментов», – сказал после матча тренер финнов Юкка Ялонен.

Казахстан выиграл уже второй матч на турнире – день назад команда Юрия Михайлиса тоже по буллитам одолела Латвию.

В главном матче дня сборная США без шансов переиграла Канаду – 5:1. Единственную шайбу родоначальники хоккея забросили только в третьем периоде – прервав сухую серию, продолжавшуюся более 100 минут!

Сборная Канады впервые в истории чемпионатов мира начала турнир с двух поражений подряд.

Команда занимает предпоследнее место в таблице группы B.

Еще в одном матче этой группы Норвегия переиграла Италию – команда из Апеннин на этом чемпионате будет всего лишь поставщиком очков.

Турнирное положение в группе B

24 мая на ЧМ-2021 пройдут четыре встречи:

ЧМ-2021. Латвия – Италия. Видео трансляция

ЧМ-2021. Словакия – Россия. Видео трансляция

ЧМ-2021. Германия – Канада. Видео трансляция

ЧМ-2021. Чехия – Беларусь. Видео трансляция

Александр Черненко
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