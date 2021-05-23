Норвегия после поражения немцам уверенно победила Италию
Беларусь минимально обыграла Швецию
Команда Михаила Захарова отпраздновала первую в истории победу над шведами в рамках чемпионатов мира
18:41
Фото: iihf.com
На чемпионате мира в Риге во втором туре группы А сборная Беларуси с минимальным счетом выиграла у команды Швеции.
Единственную шайбу в матче в начале третьего периода забросил белорус Герман Нестеров.
Отметим, что после двух туров у Беларуси по одной победе и поражению, а Швеция проиграла оба матча.
Швеция – Беларусь 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 Нестеров (Стефанович, Лопачук), 40:33
Вратари: Рейдеборн, Эрссон – Тэйлор, Колосов
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