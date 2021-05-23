Беларусь минимально обыграла Швецию

Команда Михаила Захарова отпраздновала первую в истории победу над шведами в рамках чемпионатов мира





Фото: iihf.com

На чемпионате мира в Риге во втором туре группы А сборная Беларуси с минимальным счетом выиграла у команды Швеции.

Единственную шайбу в матче в начале третьего периода забросил белорус Герман Нестеров.

Отметим, что после двух туров у Беларуси по одной победе и поражению, а Швеция проиграла оба матча.

Швеция – Беларусь 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы:

0:1 Нестеров (Стефанович, Лопачук), 40:33

Вратари: Рейдеборн, Эрссон – Тэйлор, Колосов