«Белый Барс» переподписал лучшего молодого игрока УХЛ и двух вратарей

Клуб из Белой Церкви сохранил главный молодой актив чемпионата

Фото: пресс-служба «Белого Барса»

«Белый Барс» объявил о продлении контрактов с вратарями Василием Полгородником и Ярославом Сулимой, а также форвардом Артемом Грабовецким.

В прошлом сезоне Полгородник сыграл в 15 матчах регулярного сезона и 2 играх плей-офф, отразив 274 броска и получил коэффициент надежности – 5.66. Сулима провел всего 4 матча и не смог полноценно выступить из-за полученной травмы колена.

Нападающий Грабовецкий принял участие в 42 матчах в регулярном сезоне, набрав 19 очков (11+8). В двух матчах плей-офф Грабовецкий не отметился набранными очками. По итогам сезона он был признан лучшим молодым игроком УХЛ.

Напомним, ранее «Белый Барс» потерял все первое звено образца прошлого сезона.

Кто куда? Все переходы игроков в клубах УХЛ.