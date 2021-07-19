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«Белый Барс» продлил двух защитников

Игроки молодые, но уже опытные по меркам УХЛ
Хоккей УХЛ
18:22
«Белый Барс» продлил двух защитников
Максим Ядловский / Фото: УХЛ

«Белый Барс» объявил о продлении контрактов с двумя защитниками – Богданом Грицюком и Максимом Ядловским. Об этом «барсы» сообщили на своем официальном сайте.

За 4 сезона в составе «Белого Барса» 21-летний Грицюк провел 163 матча и набрал 30 (5+25) очков. Для Ядловского сезон 2021/22 станет шестым за «барсов» – в 197 матчах УХЛ защитник набрал 94 (26+68) очка при показателе полезности -10. В 2018 году он стал лучшим бомбардиром среди защитников (43 очка).

Напомним, ранее «Белый Барс» потерял все первое звено образца прошлого сезона.

Кто куда? Все переходы игроков в клубах УХЛ.

Сергей Остапенко
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