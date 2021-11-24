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«Белый Барс» в знак солидарности с «Донбассом» и «Краматорском» снимется с УХЛ
Белоцерковский клуб не будет выходить на сегодняшний матч против «Кременчуга»
Фото: пресс-служба Белогот Барса
Белоцерковский «Белый Барс» не выйдет на матч регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги против «Кременчуга».
Клуб снимется с турнира в знак солидарности с «Донбассом» и «Краматорском», которые были дисквалифицированы Федерацией хоккея Украины.
Ранее «Донбасс» опубликовал официальное заявление о неправомерности исключения клуба из чемпионата Украины.