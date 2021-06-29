Беттмэн: «Судьи НХЛ лучшие не только в мировом хоккее, но и во всем спорте»

Гэри Беттмэн / фото - NHL

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался о работе судей в лиге. Функционер уверен, что квалификация рефери НХЛ остается на высшем уровне. Слова Беттмэна приводит официальный сайт НХЛ.

Они обслуживают самый сложный для судейства вид спорта, потому что только в хоккее игра ведется на высочайших скоростях, когда арбитрам приходится принимать то или иное решение за доли секунды.

Да, наши судьи ошибаются. Не так часто, как кажется некоторым, но ошибки бывают. Но ошибки бывают не только у них – ошибаются тренеры, игроки. Нам не нравится, когда это происходит. Очень не нравится. Но это человеческий фактор в судействе.

Хотим ли мы, чтобы все было идеально? Конечно. Нет никаких сомнений. Возможно ли это? Конечно, нет. Но наша задача – постоянно стремиться к идеалу. Поэтому мы продолжим искать людей, обучать их, тренировать, оценивать, чтобы подойти к этому идеалу как можно ближе».