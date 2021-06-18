Большая часть игроков НХЛ против сохранения новых дивизионов

Хоккеисты согласны играть серии в регулярном чемпионате

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Большинство игроков НХЛ выступают против новых дивизионов, которые разделены по территориальному принципу.

Согласно исследованию Ассоциации игроков лиги, 68,2% опрошенных хоккеистов проголосовали против того, чтобы НХЛ сохранила нынешнюю систему дивизионов. В голосовании приняли участие 447 игроков лиги.

При этом игроки не против того, чтобы проводить небольшие серии между командами в регулярном чемпионате. Это позволит уменьшить перелеты и даст хоккеистам больше времени на отдых.

Недавно Жерар Галлан вновь возглавил один из клубов НХЛ.