«Тампа» одолела «Айлендерс» и вышла вперед в полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли
Большая часть игроков НХЛ против сохранения новых дивизионов
Хоккеисты согласны играть серии в регулярном чемпионате
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Большинство игроков НХЛ выступают против новых дивизионов, которые разделены по территориальному принципу.
Согласно исследованию Ассоциации игроков лиги, 68,2% опрошенных хоккеистов проголосовали против того, чтобы НХЛ сохранила нынешнюю систему дивизионов. В голосовании приняли участие 447 игроков лиги.
При этом игроки не против того, чтобы проводить небольшие серии между командами в регулярном чемпионате. Это позволит уменьшить перелеты и даст хоккеистам больше времени на отдых.
Недавно Жерар Галлан вновь возглавил один из клубов НХЛ.
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