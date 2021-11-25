Борис Колесников: «Донбасс» за 10 лет сделал для сборной Украины больше, чем все чиновники ФХУ вместе взятые»

Борис Колесников

Почетный президент ХК «Донбасс» Борис Колесников в эксклюзивном комментарии XSPORT.ua отреагировал на запись в блоге на сайте «Українська правда» президента Федерации хоккея Украины Георгия Зубко.

- Зубко заявил, что ХК «Донбасс» разрушает хоккей Украины. Как вы на это отреагировали?

Приведу несколько примеров. «Донбасс» пригласил в свой состав игроков с действующими контрактами в НХЛ – Руслана Федотенко и Алексея Поникаровского. Осенью 2012 года они сыграли за сборную Украины в киевском Дворце спорта в олимпийском квалификационном турнире. Это случилось впервые с 2002 года – со времен Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. И больше пока подобного со сборной Украины не происходило.

Что касается «Донбасса», то за 10 лет наш клуб сделал для сборной Украины больше, чем все чиновники ФХУ и другие клубы вместе взятые.

В 2013 году в Донецк приезжал с родственниками и агентом Артемий Панарин – один из ярчайших хоккеистов современности. Он одобрил контракт с «Донбассом», но некоторые учредители его клуба – на тот момент «Витязя» – не дали переходу состояться.

- Зубко говорит, что при помощи спонсора он хотел выплачивать клубам почти по 100 тысяч гривен за каждое набранное очко, а также за последующие проходы по стадиям плей-офф чемпионата Украины.

Придумали все это в футболе – в UEFA. Там это и работает сейчас на примере Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Впервые я высказался о внедрении такого принципа в хоккей на совещании клубов КХЛ в 2012 году. Речь шла о создании пула спонсоров, которые бы поддержали это начинание, и каждый клуб чемпионата мог бы претендовать на 30-100 тысяч долларов за набранное очко.

Если мы говорим о выплатах за очки в регулярном чемпионате Украины, потом еще по миллиону на клуб за выход в четвертьфинал, по два за выход в полуфинал и восемь миллионов за победу в чемпионате, то нам требуется приблизительно 60 миллионов гривен. В современных украинских реалиях это невозможно. Я мечтаю, чтобы так было, но это будет реализовано явно не Георгием Зубко.

Его никто не уполномочивал общаться со спонсором. У него никогда не было консолидированных прав от клубов и на лигу. Он же президент Федерации, а не маркетинговый агент. По его словам, спонсор предлагал только 11 миллионов. Из них 3 нужно, чтобы организовать работу в сезоне судейского корпуса. Остается 8 миллионов. А теперь всплывают такие суммы?! Это чистый блеф и заигрывание с аудиторией.

Клубам просто невыгодны такие спонсора. Сейчас «Донбасс», «Кременчуг» и «Сокол» подписали прямые контракты с партнерами и получили в разы больше того, что предлагала Федерация.

Если нам необходимо 60 миллионов на сезон и спонсор давал такие деньги, то почему Георгий пришел к клубам с суммой 11 миллионов? Значит, по чиновничьей привычке остальные 50 он просто хотел украсть.