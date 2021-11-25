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Борис Колесников: «Донбасс» за 10 лет сделал для сборной Украины больше, чем все чиновники ФХУ вместе взятые»

Почетный президент ХК «Донбасс» – ответил Георгию Зубко
Хоккей Хоккей в Европе
25 ноября 14:10
Борис Колесников: «Донбасс» за 10 лет сделал для сборной Украины больше, чем все чиновники ФХУ вместе взятые» Эксклюзив
Борис Колесников

Почетный президент ХК «Донбасс» Борис Колесников в эксклюзивном комментарии XSPORT.ua отреагировал на запись в блоге на сайте «Українська правда» президента Федерации хоккея Украины Георгия Зубко.

- Зубко заявил, что ХК «Донбасс» разрушает хоккей Украины. Как вы на это отреагировали?

- Все, что говорит Зубко – это ложь. Он за этот год разрушил то, что профессиональные клубы строили последние шесть сезонов. 

Что касается «Донбасса», то за 10 лет наш клуб сделал для сборной Украины больше, чем все чиновники ФХУ и другие клубы вместе взятые. 

С 2015 по 2018 годы также активно помогал сборной ХК «Кременчуг» Сергея Мазура, тогда национальную команду возглавлял Александр Савицкий. 

Приведу несколько примеров. «Донбасс» пригласил в свой состав игроков с действующими контрактами в НХЛ – Руслана Федотенко и Алексея Поникаровского. Осенью 2012 года они сыграли за сборную Украины в киевском Дворце спорта в олимпийском квалификационном турнире. Это случилось впервые с 2002 года – со времен Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. И больше пока подобного со сборной Украины не происходило.

 

ХК «Донбасс» договорился о принятии украинского гражданства с впоследствии чемпионом мира и действующим игроком НХЛ Евгением Дадоновым, который помог бы нашей сборной.

В 2013 году в Донецк приезжал с родственниками и агентом Артемий Панарин – один из ярчайших хоккеистов современности. Он одобрил контракт с «Донбассом», но некоторые учредители его клуба – на тот момент «Витязя» – не дали переходу состояться.

- Зубко говорит, что при помощи спонсора он хотел выплачивать клубам почти по 100 тысяч гривен за каждое набранное очко, а также за последующие проходы по стадиям плей-офф чемпионата Украины.

- Это чистый бред и обман. Подобные суммы он никак не смог бы выплачивать. И вообще – эту идею я предложил перевести на хоккейные рельсы еще девять лет назад. Я озвучивал ее еще предыдущему президенту ФХУ Анатолию Ивановичу Брезвину. А Георгий слышал звон, да не знает откуда он. 

Придумали все это в футболе – в UEFA. Там это и работает сейчас на примере Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Впервые я высказался о внедрении такого принципа в хоккей на совещании клубов КХЛ в 2012 году. Речь шла о создании пула спонсоров, которые бы поддержали это начинание, и каждый клуб чемпионата мог бы претендовать на 30-100 тысяч долларов за набранное очко. 

Если мы говорим о выплатах за очки в регулярном чемпионате Украины, потом еще по миллиону на клуб за выход в четвертьфинал, по два за выход в полуфинал и восемь миллионов за победу в чемпионате, то нам требуется приблизительно 60 миллионов гривен. В современных украинских реалиях это невозможно. Я мечтаю, чтобы так было, но это будет реализовано явно не Георгием Зубко.

Его никто не уполномочивал общаться со спонсором. У него никогда не было консолидированных прав от клубов и на лигу. Он же президент Федерации, а не маркетинговый агент. По его словам, спонсор предлагал только 11 миллионов. Из них 3 нужно, чтобы организовать работу в сезоне судейского корпуса. Остается 8 миллионов. А теперь всплывают такие суммы?! Это чистый блеф и заигрывание с аудиторией.

Клубам просто невыгодны такие спонсора. Сейчас «Донбасс», «Кременчуг» и «Сокол» подписали прямые контракты с партнерами и получили в разы больше того, что предлагала Федерация.

Если нам необходимо 60 миллионов на сезон и спонсор давал такие деньги, то почему Георгий пришел к клубам с суммой 11 миллионов? Значит, по чиновничьей привычке остальные 50 он просто хотел украсть.

- Сейчас ХК «Донбасс» упрекают нелюбовью к сборной Украины.

- Вы знаете, я хочу закончить дискуссию с Георгием Зубко. Федерация хоккея Украины – это главный враг нашего вида спорта. Пусть он идет своим путем. Вспомните слова Салтыкова-Щедрина: «На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались».

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(Голосов: 9)

Теги

Борис Колесников Донбасс ФХУ

Комментарии 11

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25 ноября 2021г. 17:42
"Как завелось у вас однажды,
Так, видно, будет и вперед:
Хоть грабит патриот не каждый,
Но что ни вор, то — патриот."

Алексей Михайлович Жемчужников
0 0
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25 ноября 2021г. 15:40
Зубко - вон из ФХУ! Нужно петицию создать, чтобы убрали этого самозванца.
0 0
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25 ноября 2021г. 15:20
ФХУ во главе с аферистом Зубко  - это главный враг развития хоккея в стране! Надеюсь СУПЕРЛИГА спасет хоккей в стране!
0 0
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25 ноября 2021г. 18:02
Суперлига-этот турнир незаконный и отношения к украинскому хоккею иметь никогда не будет!
0 0
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25 ноября 2021г. 22:34
суперлига-незаконна?ухл-раскол и п...ц.хоккею в украине-конец?а всё из-за зажравшейся федерации хоккея
0 0
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25 ноября 2021г. 22:42
:|
0 0
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25 ноября 2021г. 22:45
Обоснованный турнир кем? Колесниковым? Это кто вообще? Для ИИХФ вообще никто. А Зубко - это главный в ФХУ. Ты чувствуешь разницу? Наверное нет. Турнир который даже не является чемпионатом Украины будет спасать что то? Да его судьба, уйти в небытье.
0 0
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26 ноября 2021г. 01:54
НХЛ - это также не чемпионат Канады или США. КХЛ тоже самое. Не сравнивай несравнимое. Учи матчасть долбодятел!:|
0 0
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25 ноября 2021г. 22:42
:|
0 0
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25 ноября 2021г. 22:45
Ты забыл что ФИФА и УЕФА сделала с Суперлигой? ПРосто в щепки разнесла и её нет.
0 0
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25 ноября 2021г. 22:45
Ты забыл что ФИФА и УЕФА сделала с Суперлигой? ПРосто в щепки разнесла и её нет.
0 0
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