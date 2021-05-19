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Борис Колесников: «Группа у нас очень сильная, но я уверен, что мы можем достойно выступить»

Президент ХК «Донбасс» прокомментировал результаты жеребьевки ХЛЧ
Хоккей Лига чемпионов
20 мая 15:30
Борис Колесников: «Группа у нас очень сильная, но я уверен, что мы можем достойно выступить»
Интервью
Борис Колесников

Накануне донецкий «Донбасс» узнал своих соперников по групповому этапу первой в истории украинского хоккея Лиги чемпионов. Чемпиону Украины в будущем сезоне предстоит встретиться с австрийским «Клагенфуртом», датским «Рунгстедом» и французским «Руаном».

Президент ХК «Донбасс» Борис Колесников прокомментировал результаты жеребьевки и поделился ожиданиями от грядущего исторического сезона.

- Прежде всего я хочу поздравить наших болельщиков украинских, что клуб будет играть в Лиге чемпионов. Никогда в истории независимой Украины такого не было, но мы стремились не отставать от футбольного «Шахтера» и в этом году получилось.

В сентябре ХК «Донбасс» будет 20 лет, поэтому нам бы хотелось, чтобы наши спортсмены не ударили в грязь лицом.

Группа у нас очень сильная, но я уверен, что мы можем достойно выступить. И, конечно, мы будем стремиться в плей-офф.

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- Все команды в нашей группе – это чемпионы своих стран. Что скажите о шансах «Донбасса»?

- Датчан я видел. Австрийцы – очень сильные.

С «Драконами» из Руана мы уже в четвертый раз встретимся. Я думаю, что с этим соперником мы уже достаточно друг друга изучили, хотя с момента последней встречи прошло 7 лет. «Руан» всегда бьется до конца. Когда мы в последний раз с ними встречались в Континентальном кубке, им уже ничего не нужно было, а они нас обыграли. И с какими игроками! У нас были: Дадонов, Кагарлицкий, Кашпар. Так что в этом сопернике ничего простого точно нет. Чемпион Франции – это чемпион Франции. Франция в хоккее на сегодня неплохо выглядит.

Осталось по большому счету три месяца. Я жду во Дворце спорта киевлян, гостей столицы, конечно и наших земляков, чтобы подарить им хороший праздник.

Матч Руан - Донбасс в 2014 году

- Будет ли «Донбасс» усиливать состав перед Лигой чемпионов?

- Обязательно будет усиление. Но ставка будет на украинских игроков, молодых – наверное, от 22 до 28 лет. Но усиление нужно обязательно.

- А какие-то спарринги с зарубежными клубами накануне старта в Лиге чемпионов планируются?

- В августе мы, конечно, попытаемся сыграть 4-5 матчей на высоком уровне. Но август не самый хоккейный месяц как вы знаете. Очень тяжело найти спарринги в августе. Но будем стараться.

К тому же, у нас будет традиционный предсезонный турнир Кубок Донбасса.

- Все наши соперники уже имеют опыт выступлений в Лиге чемпионов, а «Донбасс» – новичок. Это усложняет задачу чемпиону Украины?

- Без опыта ничего не бывает. Поэтому – ничего страшного.

Когда-то «Шахтер» в 1976-м году – и я был на этих матчах – дебютировал в Кубке УЕФА, и прошел два круга в одни ворота! Не попадись «Ювентус» в тот момент, и я думаю, что «Шахтер» дошел бы до финала.

Напомним, что «Донбасс» стартует в групповом этапе хоккейной Лиги чемпионов в сентябре. С каждым из соперников дончане сыграют по два матча – дома и на выезде. Из группы в следующий раунд пройдет две лучшие команды.

Календарь группового этапа ХЛЧ станет известен в ближайшее время.

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Теги

Борис Колесников Донбасс Руан (хоккей)

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