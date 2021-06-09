Борис Колесников: «Хоккей точно не умрет»

Владелец ХК «Донбасс» откровенно – о конфликте с ФХУ, планах УХЛ и УХА, а также основных проблемах украинского хоккея

Мнение

Борис Колесников

Владелец ХК «Донбасс» Борис Колесников высказался о ситуации в украинском хоккее и рассказал много интересного о противостоянии Украинской хоккейной лиги и Украинской хоккейной ассоциации с Федерацией хоккея Украины.

Этот материал – прямая речь собственника самого успешного хоккейного клуба Украины последнего десятилетия. За это время «Донбасс» восемь раз становился чемпионом страны, дошел до полуфинала плей-офф Западной конференции КХЛ и полуфинала ВХЛ, а также выиграл в 2013-м году единственный украинский евротрофей – Континентальный кубок IIHF.

О начале противостояния с ФХУ:

«Конфликт между хоккейным сообществом и Федерацией хоккея Украины был заложен еще прошлым летом. Тогда инициативная группа с Алексеем Житником, Вячеславом Завальнюком и Константином Симчуком требовала справедливых выборов президента ФХУ. Здесь нужно учитывать обстоятельства. Федерация воспользовалась лазейкой в законе и сохранила общественную организацию, которая состоит из физических лиц. Это является нонсенсом! Назначенные в ней президентом Федерации хоккея Украины руководители региональных ячеек проводят конференции и сами себя выбирают. Это продолжается бесконечно. В футболе и баскетболе этим занимаются общественные союзы, где на областных и городских конференциях выбирают руководителей и делегатов. Это полностью противоречит всем принципам IIHF, что мне и подтвердили во время чемпионата мира в Риге. Однако Алексей Житник – олимпийский чемпион, вместе с известным хоккейным функционером Юрием Загородним – руководителем киевской областной ячейки, сделали попытку подать кандидатуру Алексея. Но после фальсификаций эта заявка была отклонена. В ФХУ ее не приняли и стали ссылаться на сроки заявочной кампании и другие нюансы. Дальше в организации провели выборы с одним кандидатом. Добавлю, что они прошли еще и на платформе Zoom. Я думаю, что история даст оценку всему этому. В связи с этими событиями украинские клубы были вынуждены объявить Федерации условный локдаун. Команды были готовы уже 3-го января этого года закончить чемпионат и ждать пока Федерация хоккея Украины сама по себе не разбредется. Но выборы без выбора прошли. Георгий Зубко попробовал как-то сгладить ситуацию. До 30-го апреля ему нужно было провести ряд изменений: изменить устав Федерации, собрать работающий совет. Далее все согласились, что можно сделать все эти преобразования за время его каденции и уже к 2024-му году мы подошли бы к выборам в демократичном ключе».

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О новой стадии конфликта:

«Проходит еще несколько месяцев, после чего начинается новая и необъяснимая стадия конфликта. Это назначение тренеров в национальную сборную Украины – Вадима Шахрайчука и Константина Симчука. Вадим Шахрайчук – игрок с большой буквы, знаменитый украинский хоккеист. Но если говорить о тренерских достижениях, то они у него равны нулю. Когда в 2010-м году Федерация подписывала контракт с Дэйвом Льюисом, у того было солидное портфолио. В качестве ассистента главного тренера в штабе Скотти Боумэна он трижды выигрывал Кубок Стэнли с «Детройтом». По просьбе Анатолия Брезвина мы полностью оплатили тот контракт из частных средств. Сейчас же спортивных соображений – ноль. Когда тренер озвучил, как он будет готовить сборную, то это вызвало шок! Шахрайчук проводит майские сборы после двух сыгранных кряду из-за пандемии сезонов. Потом июльские сборы и три челленджа в международные паузы по ходу сезона, а потом еще одни продолжительные сборы для национальной команды, чтобы подготовиться к чемпионату мира. Самое интересное – почему именно в мае им нужны были эти сборы? А все из-за того, что у господина Вадима Шахрайчука был действующий контракт с клубом из Румынии, который должен был закончиться к 4-му мая. Дальше – 4-го мая –назначаются сборы. Получается, что чемпионат закончился 23-го апреля, а все должны сидеть и ждать, когда Шахрайчук наиграется в хоккей в Румынии. Теперь то, что касается просмотра кандидатов в сборную. Только за март и апрель было сыграно 13 матчей высочайшего уровня – две полуфинальные и финальная серии УХЛ. Главный тренер сборной мог увидеть там практически всех наших хоккеистов, кроме играющих за рубежом Игоря Мережко и Артура Оганджаняна. Но румынские деньги были дороже! Такое поведение, мягко говоря, вызывает недоумение. Также можно сказать и о всех последующих действиях ФХУ».

О легионерах в украинском хоккее:

«Что касается легионеров, то клубы и без Георгия Зубко договорились. Я Георгию сказал еще в октябре 2020-го, что в следующем сезоне будет 11 легионеров – 10 полевых игроков + вратарь в заявке на матч. Здесь нет никакого ноу-хау со стороны Федерации».

О взаимоотношениях федераций и лиг в мире:

«Я хочу еще раз сказать, что во всем цивилизованном мире Федерации идут на любые дружественные действия в отношениях с клубами, а также игроками. Все понимают, что именно клубы и получающие в них зарплату игроки определяют повестку дня. У нас же Федерация не отвечает ни за что, навязывает свою «эгиду» и пользуется хоккеистами клубов. Вот это вызывает все больше и больше раздражения».

О Лиге чемпионов и дисциплинарных разбирательствах:

«30-го апреля ФХУ открывает дисциплинарное производство против игроков из ряда клубов – «Мариуполя», «Донбасса» и «Краматорска». В заявлении звучало, что эти клубы не предоставляют игроков в сборную Украины. Во-первых, любой школьник ДЮСШ знает, что с 30-го апреля все хоккеисты свободны, у них заканчиваются контракты. Во-вторых, как вы можете открывать дисциплинарное дело, если еще не наступили сроки прибытия в сборную? Откуда же вы знаете, кто приедет, а кто нет?! Сам тренер прибыл туда из Румынии лишь за несколько часов до начала сборов. После того, как его клубная команда сыграла свой последний матч в сезоне. Каким образом в ФХУ могли определить, что игроки не явятся на сбор? Впереди грядет разбирательство между УХЛ и ФХУ, где у Федерации нет ни единого шанса отвертеться. Сам конфликт между «Донбассом» и ФХУ состоит из одного интересного момента. 30-го апреля завершался прием подачи документов на участие в Континентальном кубке. По нашему мнению в ФХУ умышлено открыли дисциплинарное производство, чтобы любой ценой насолить «Донбассу». Пусть это остается на их совести. Уже в мае Лига чемпионов принимает решение выделить одно место «Донбассу». Из вежливости в Лиге чемпионов решили поздравить ФХУ с таким достижением. Дальше в Федерации открывают Google-переводчик и отвечает: «Спасибо, мы тоже очень довольны, но мы хотим сказать, что против «Донбасса» открыто дисциплинарное дело». Даже здесь госпожа исполнительный директор ФХУ Александра Слатвицкая сказала свое слово... За это она тоже будет нести ответственность, как минимум – административную. Лига чемпионов состоит из частных компаний и акционеров, там совсем наплевать, что думает Федерация хоккея Украины, и какие дисциплинарные дела она проводит».

О статусе чемпионата Украинской хоккейной лиги и чемпионате от ФХУ:

«Президент ФХУ называет договор между Федерацией и УХЛ, который заканчивается 30-го апреля 2022-го года, никчемным, и в одностороннем порядке его разрывает (стоит отметить, что договор составлялся при участии бывшего и нынешнего исполнительных директоров ФХУ Сергея Коваля и Александры Слатвицкой – прим. XSPORT). Соответственно, УХЛ идет в суд, так как адвокаты не видят ни одного основания для разрыва договора. После этого Федерация объявляет о проведении «официального» чемпионат Украины по хоккею с шайбой. Пока они демонстрируют три и то не до конца принятых заявки – от «Кременчуга», «Днепра» и «Беркута». Остальные же команды подают заявки в УХЛ, так как Лига имеет на это все права. Что касается слов «официальный» или «неофициальный», которыми ФХУ запугивает детские школы и команды, это – чистый блеф! На сегодняшний день, что ФХУ может дать взамен? Одно место в Континентальном кубке. Возможно, это важно, но туда еще нужно попасть. Туда от нас уже ездил «Кременчуг», да и «Донбасс» – более молодым составом. Хочу сказать, что шансов там немного, но бороться нужно. Если посмотреть заявку «Беркута», с которой они закончили минувший сезон, то состоит она из хоккеистов 1970-го – 1979-го годов рождения, которые с хоккеем должны были закончить лет десять назад. Другие команды, согласно озвученному предложению Георгия Зубко, будут сборными областей. Отмечу, что даже в СССР не проводился чемпионат из сборных областей (кроме ведомственных и молодежных соревнований – прим. XSPORT). Качество турнира упадет ниже плинтуса. В Украину и так никто не хочет ехать, ни за какие деньги. Считают, что уровень хоккея у нас пока еще не тот. А чемпионат от ФХУ мы видели в 2015-м году, когда его сыграли в четыре команды за февраль и март».

О проблеме молодежного хоккея:

«Многие говорят, что в Украине нет Молодежной хоккейной лиги. А вся Федерация упорно, рэкетирскими методами пытается отобрать взрослый чемпионат у Лиги, но при этом, не проводя того, что она обязана проводить – МХЛ (в чемпионате ЮХЛ в этом году каждый из участников провел по 3 матча – прим. XSPORT). Это вызывает недружелюбную реакцию в хоккейном сообществе. Дальше у нас создается Украинская хоккейная ассоциация, где есть МХЛ (от 16 до 20 лет), женская лига и профессиональный чемпионат. Хоккей точно не умрет. Я хочу, чтобы все болельщики понимали, где собака зарыта. То, что ФХУ скончается как организация, в этом вообще нет сомнений. Никто из меценатов и инвесторов связываться с таким чемпионатом, который хочет провести ФХУ, не будет. Это любительский турнир. «Донбасс» будет вынужден уйти из Лиги чемпионов, ведь ему просто негде будет участвовать без своего внутреннего чемпионата. Поймите – так издеваться над хоккеем нельзя… Никто не будет закрывать на это глаза, ни государственные органы, ни общественные».

О планах УХА:

«В планах – провести полноценный чемпионат, в котором будет сыграно как минимум 40 игр для команды. Это уже после сезона-2021/2022, когда закончится договор УХЛ с ФХУ. Также будет не менее 40 игр для юношей, где главным призом будет статусный турнир в Северной Америке или Европе. Это пробная модель, как в USHL, где родители ничего не платят. На сегодняшний день спонсоры Украинской хоккейной лиги готовы взять на себя логистику, судейство, съемку игр не менее чем с двух камер, а финальную серию телеканал XSPORT покажет в прямом эфире. И в женском хоккее – не менее 30 игр для каждого участника, а также техническая помощь. Но об этом пусть более подробно расскажет президент УХА Алексей Житник».

О «патриотизме» ФХУ:

«Все попытки нового-старого руководства ФХУ нарядиться в патриотов – просто смешные. Никто кроме клубов не сделал больше для украинского хоккея и сборной Украины. Были и лучшие времена – до войны. Мы могли приглашать лучших игроков из КХЛ… Георгий Юрьевич – очень интересный человек, который говорит, что нам нужна качественная натурализация. Так как иначе – сборная в элиту не попадет. Однако при этом в наших командах должно быть не больше десяти легионеров. Вопрос – а кто будет платить за натурализацию? Это же нужно с игроком подписать контракт на 4-5 лет. Он два сезона должен так просто отыграть, чтобы иметь право выступать за сборную Украины. Если он был заигран за сборную своей страны, то уже четыре года должен отыграть в Украине. Таких дилетантов у руля украинского хоккея не было никогда. Я не помню такого. Нужно каждому опуститься на землю и заняться своим делом. Это мой совет ФХУ. А также – не позорить Украину и хоккей. А что изменилось в позиции Георгия Зубко? В 2015-м году он совсем другие слова о Федерации написал в своем блоге .

Сейчас я не понимаю позицию Георгия Зубко. Знаю его достаточно давно. Могу уверенно сказать, что он пришел не воровать деньги у Федерации. Он не из тех людей. Я не понимаю, какими амбициями Георгий руководствуется, когда пытается похоронить украинский хоккей. Хорошо, представим, что нет Лиги. А дальше что? Все остальные команды скатятся до уровня МХЛ и на этом все закончится».

О взаимодействии УХЛ и УХА с IIHF:

«Теперь УХЛ и УХА будут напрямую общаться с IIHF и Международным олимпийским комитетом. Потому что ФХУ – это сборище непонятных и далеких от хоккея людей».