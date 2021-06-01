Борис Колесников: «Планируется полноценный чемпионат для юношей и полноценный чемпионат для девушек»

Президент ХК «Донбасс» – о создании Украинской хоккейной ассоциации





Борис Колесников / Фото: Ухл

28 мая в Киеве состоялось историческое событие – первый конгресс Украинской хоккейной ассоциации. Целью такого объединения является создание современной организации с европейской структурой управления, с прозрачным выборным процессом руководящего состава, а также возможностью всем заинтересованным принимать активное участие в управлении и развитии организации.



Президент ХК «Донбасс» Борис Колесников рассказал о причинах создания открытой хоккейной организации, а также поделился своими взглядами на будущую деятельность Ассоциации.

– Я впервые увидел украинское хоккейное сообщество вместе. Всегда любое дело начинается с аудита проблем, и сейчас мы понимаем, что в Украине нет ничего для юношей от 15 до 19 лет. А это самый главный возраст, ведь если его нет, то большинство украинских молодых хоккеистов, у родителей которых была возможность, уезжают из нашей страны. И вместо решения проблемы Федерация решила провести национальный чемпионат из сборных областей. Даже Советский Союз со всем его «совковым», как говорится, менталитетом, до такого не додумался.

Поэтому это вызов времени – собрать весь хоккейный мир и действительно предложить соревнования, которые полностью охватят все возраста. В том числе и женский чемпионат, потому что нам нужна сборная женская. Но для того, чтобы она была и играла в хоккейной элите, нужно взять девчонок 5-6 лет и 10-12 лет их воспитывать. И только потом мы получим сборную.

А здесь, в большом хоккее, нам явно не хватает молодежной хоккейной лиги. Поэтому все клубы и областные ассоциации собрались, чтобы приложить свои усилия для этого. Ни в коем случае это не альтернатива Федерации, так как нельзя составить альтернативу пустой коробке, которая называется Федерацией хоккея. ФХУ может тоже, как юридическое лицо, влиться в настоящую хоккейную семью, а не имитировать видимость работы.

А происходит то, что в юношеском хоккее в 4 дня был сыгран чемпионат. Чемпионат женский был сыгран в три дня. И нам предлагают полулюбительский чемпионат взрослый. Поэтому и это и есть основной причиной, почему мы собрались.

То есть планируется полноценный сезон в молодежной хоккейной лиге?

– Безусловно. Вот играла же полноценный сезон «Молодая Гвардия» – мы собирали лучших молодых хоккеистов со всех клубов, причем тогда еще полупрофессиональных. И мы прошли в плей-офф МХЛ, кстати. Александр Годынюк был тренером тогда. Мы бились, как могли, но все же попали в плей-офф. Хотя лига была очень сильной – там и австрийцы были, и латыши. А у них у всех очень приличный хоккей.

Так что планируется полноценный чемпионат для юношей и полноценный чемпионат для девушек в дополнение тому, что есть.

Войдет ли чемпионат УХЛ в сферу работы Украинской хоккейной ассоциации?

– УХЛ играет свой чемпионат. У них есть договор с Федерацией хоккея Украины. Но этот договор со стороны ФХУ не то, чтобы нарушается, они просто хотят его разорвать, привезти любительские клубы и имитировать работу. ФХУ сегодня имитирует молодежные и женские соревнования, сыграв по 6 матчей. А теперь хотят имитировать еще и мужские. Вот такое же болото они хотят сделать и в профессиональном хоккее, только чтобы остаться на своих местах.

В ФХУ рассказывают, что они патриоты, они за сборную, а клубы якобы нет. Для любого клуба честь, когда его игрок вызывается в сборную. Только они берут тренера в марте, у которого две работы - в чемпионате Румынии и сборной Украины. И чтобы он получал зарплату, собирают в мае сборы сборных. Я вообще такое впервые в жизни вижу.

В апреле в чемпионате прошло минимум 13 матчей высочайшего уровня – две полуфинальные серии и финал. Шахрайчук не остался посмотреть ни один из этих матчей. За сборы поломались два молодых хоккеиста. И в Федерации говорят, что клубы не отпустили игроков в сборную. Так с таким подходом сами игроки в сборную ехать не захотят. Дай Бог, наши хоккеисты будут играть в НХЛ и они не поедут на чемпионат мира. Так что их после этого, дисквалифицируют? Надо научиться уважать себя и людей, которые вкладывают в украинский хоккей душу и сердце. Да и любого профессионального спорта без денег бы не было.

Поэтому я повторюсь, это ни в коем случае не какой-то там раскол. Там нечему противостоять, потому что там пустая консервная банка. Федерации хоккея надо идти в Министерство спорта и просить лицензию на настольный хоккей, потому что они играют в хоккей на столе и под столом.

К сожалению, они не умеют проводить соревнования. Они никогда их и не проводили. Я всю жизнь провел в организации большого спорта в «Шахтере» и в «Донбассе», но такого невежества не встречал никогда.

Все те соревнования, которые планирует проводить УХА, - это такой объем работы, что Федерация уже и не будет нужна?

– Для Федерации в Ассоциацию двери открыты. Пусть вступает и покажет, чем она может быть полезна. Там не с кем ссориться и не с кем раскалывать. У нас Федерация пытается копировать футбол, но футбол - это глобальная Федерация, которая через систему FIFA и UEFA получает десятки миллионов евро для клубов. Федерация хоккея за последние 7 лет не смогла обеспечить даже место в Лиге Чемпионов. То, что сейчас украинский клуб сыграет в ХЧЛ – это далеко не заслуга Федерации. Континентальный Кубок, он ничего клубу не дает - его еще надо выиграть.

Все сборные, в том числе и самые сильные, стремятся дружить с хоккеистами и с клубами. А в приказном порядке всех звать - такого не должно быть. Похоронить они могут, но в любом случае, чемпионат Украины будет сыгран на самом высоком уровне.

Я хотел бы добавить, что Украинская ассоциация хоккея - это еще и методология. Что нужно для развития хоккея? Инфраструктура, методика подготовки и персонал. Тут есть организаторы топ уровня - и для молодежной хоккейной лиги, и для женского чемпионата. То есть УХА – еще и методологический центр.

Напомним, ранее Украинская хоккейная ассоциация начала прием заявок на участие в Женской хоккейной лиге.