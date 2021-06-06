Борис Колесников: «Канада меня действительно впечатлила»

Президент ХК «Донбасс» в Риге рассказал о своих впечатлениях от ЧМ-2021





Борис Колесников

Президент ХК «Донбасс» Борис Колесников перед финалом чемпионата мира в Риге высказался о своих впечатлениях от мирового первенства.



– Борис Викторович, какие впечатление от чемпионата?

– Впечатления самые хорошие. Такой неожиданный старт, столько неожиданных результатов. За это весь мир и любит хоккей. Конечно, он изменился за последние 20 лет. Но и начало, и кульминация сейчас очень радуют.

– Какая команда впечатлила больше всего?

– После распада Советского Союза всегда болел за Канаду и она меня действительно впечатлила, особенно, в плей-офф.

– Кто-нибудь из игроков турнира мог бы помочь «Донбассу» в дебюте в Лиге чемпионов?

– Среди этих команд любой мог бы помочь. Очень сильные сборные, а мы только дебютируем в Лиге чемпионов. Здесь очень хорошие хоккеисты, но мы работаем на этом рынке.

– Латвия – хоккейная страна. Есть ли здесь чему поучиться украинцам?

– Безусловно. Латвия – небольшая страна с такими хоккейными традициями, такой сборной, с командой в КХЛ. Конечно, есть чему поучиться.

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Напомним, ранее Колесников рассказал, что в Украине появятся полноценные чемпионаты для юношей и девушек.