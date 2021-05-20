«Будет непросто». Что думают о «Донбассе» соперники по группе ХЛЧ

Украинской команде отведена роль «темной лошадки»

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«Донбасс» дебютирует в Лиге чемпионов / Фото - twitter.com/championshockey

19 мая донецкий «Донбасс» узнал своих соперников по групповому этапу первой в истории украинского хоккея Лиги чемпионов. Чемпион Украины сыграет против датского «Рунгстеда», австрийского «Клагенфурта» и французского «Руана».

Мы уже подробно анализировали всех потенциальных соперников «Донбасса», теперь пришло время посмотреть, что они думают об украинском участнике Лиги чемпионов.

XSPORT.ua изучил официальные сайты «Рунгстеда», «Клагенфурта» и «Руана» и пришел к выводу, что соперники мало что знают о «Донбассе», немного опасаются чемпиона Украины, но при этом не считают, что украинский клуб сходу запрыгнет в плей-офф ХЛЧ. Ну что ж, роль «темной лошадки» не такая уж и плохая.

«Рунгстед»

«Рунгстед» получил прекрасные возможности для интересных выездов. Во-первых, команда сыграет против одного из самых сильных соотечественников – Себастьяна Дама (вратаря сборной Дании – прим.) из «Клагенфурта», который только что выиграл свою лигу и является сильнейшей командой Австрии. Второй соперник – руанские «Драконы», и, наконец, датский чемпион сыграет с «неизвестной» для себя командой – украинским «Донбассом», который будет проводить домашние матчи в Киеве. Если «Рунгстед» сможет выступить на уровне закончившегося сезона, то должен стать вторым фаворитом группы после «Клагенфурта». На бумаге «Руан» соответствует уровню датской лиги, но для достижения второго места «Рунгстеду» понадобится две победы над «Донбассом», что будет непросто, учитывая целую группу качественных легионеров, которые выступали за команду в прошлом сезоне».



«Рунгстед» считает себя одним из фаворитов группы G / Фото - rungsted.is

«Клагенфурт»

«Клуб из Украины получил wild card в Лигу чемпионов и, в отличие от других команд группы, он попал в заявку турнира впервые. Основанный в 2001-м году, клуб становился чемпионом Украины восемь раз за последние 11 лет. В составе команды – большое количество легионеров, самым известным среди которых является Олег Шишлянников, который с 2017 по 2019 год выступал в Альпийской лиге за «Клагенфурт» и «Риттен/Ренон». Домашние матчи в Лиге чемпионов «Донбасс» будет проводить на 600 километров западнее родного города – в столице Украины Киеве».



«Клагенфурт» опасается длительных перелетов / Фото - kac.at

Генеральный менеджер «Клагенфурта» Оливер Пиллони

«Из-за олимпийской квалификации в нашей группе предварительного раунда не хватает очень громких имен, но я думаю, что у нас есть хорошие шансы впервые выйти в 1/8 финала. С точки зрения логистики, эта группа, конечно же, будет серьезным испытанием, перелеты туда и обратно составят почти 7 тысяч километров, но мы сделаем все возможное, чтобы наша команда была идеально подготовлена ​​и конкурентоспособна в этих играх».

«Руан»

«В группе G «Драконы» сыграют против «Рунгстеда» (чемпион Дании), «Клагенфурта» (чемпион Австрии) и «Донбасса» (чемпион Украины). Задача нового калибра для «Драконов» – преодолеть групповой этап и сыграть в плей-офф, как в сезоне-2018/19».



«Руан»Фото - rhe76.com

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