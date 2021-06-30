Бывший форвард «Кременчуга»: «По уровню УХЛ сопоставима с чемпионатом Беларуси»

Игорь Коваленя выступал за «горожан» в сезоне 2016/17

Игорь Коваленя / Фото: УХЛ

Белорусский хоккеист Игорь Коваленя высказался об общем уровне Украинской хоккейной лиги. 37-летний форвард известен украинским болельщикам по выступлениям за «Кременчуг», с которым он в сезоне 2016/17 уступил в финале плей-офф «Донбассу».

Кстати, по поводу «Кременчуга». Украинскому болельщику Вы известны благодаря выступлениям именно в этом клубе. Что вообще можете вспомнить о том сезоне в Украине?

Честно, по началу было интересно посмотреть, а что там за чемпионат в Украине. Приехал, посмотрел – тут неплохой уровень. Многих ребят из того состава уже знал – кто-то в Беларуси играл, кто-то в России. Но больше всего понравился город. Мы прожили с женой сезон и все нравилось. Замечательный рынок, много всякой рыбы, есть выбор. Город большой, есть где погулять, хорошие рестораны, вкусная еда.

Общаетесь с теми кто играл с Вами в Украине?

Из тех, кто играл со мной в «Кременчуге», кто-то уже закончил играть, кто-то еще играет. Но в основном поддерживаю связь с белорусскими парнями, что были там в том году. С украинскими ребятами особый контакт не поддерживаем.

Тот же Виталий Кирющенков, Андрей Башко – кого-то вижу тут, с кем-то общаюсь. С Максимом Слышом, например, и раньше встречались. Мы были в «Юности» в чемпионские годы, поэтому знаем друг друга довольно неплохо.

Если говорить про Ваших бывших одноклубников, то когда-то в Беларуси Вы играли вместе с Олегом Шафаренко и Олегом Тимченко. Оба этих специалиста дебютировали в этом сезоне в качестве главных тренеров. Следили за матчами их команд?

Старался смотреть и следить за результатами, когда получалось. Было интересно, потому что играли вместе с ребятами. Может не такую тесную связь поддерживаем сейчас, но знаем друг друга хорошо.

Как оцените выступления их команд в сезоне 2020/21?

По сезону я бы сказал, что неплохо, но в плей-офф хотелось бы чтобы они поднялись выше. Хотелось бы, что бы «Днепр» попал в финал.

«Сокол» в отличие от «Днепра» провел качественней плей-офф, они смогли победить «Кременчуг». Как я понимаю – это одна из самых сильных команд на данный момент. «Сокол» только возродился и в первом сезоне показал хороший результат.

Следили за осенним золотым финалом для «Кременчуга»?

Следил тоже по возможности, но в основном видел только хайлайты. Но в целом ребята молодцы. Работа в клубе ведется не один сезон. Там есть игроки, кто постоянно играет, плюс приехал кто-то новый. Рано или поздно работа должна принести свои плоды.

Как в целом можете оценить уровень чемпионата УХЛ Париматч?

Сейчас по уровню он примерно такой же, как и в Беларуси. Приезжают хорошие игроки из разных чемпионатов. Думаю, что если был бы общий чемпионат с Беларусью, то «Сокол», «Донбасс» и «Кременчуг» не потерялись бы.

Напомним, ранее владелец «Донбасса» Борис Колесников пообещал, что хоккей в Украине не умрет, несмотря на сложные отношения с ФХУ.