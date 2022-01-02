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Бывший игрок ХК «Рулав Одд» – о задолженностях в клубе: «Спонсор заблокировал мой номер во всех соцсетях»

Артем Сурсов заявил, что в руководстве их «кормили» одними обещаниями
Хоккей УХЛ
13:29
Бывший игрок ХК «Рулав Одд» – о задолженностях в клубе: «Спонсор заблокировал мой номер во всех соцсетях»
Фото: instagram.com/vitleo_sport

Бывший игрок ХК «Рулав Одд» Артем Сурсов рассказал о ситуации в клубе.

Расскажи подробнее про ситуацию, которая сложилась с зарплатами в клубе?

Ситуация сложилась такая, что зарплата, которую заработали хоккеисты не выплатилась, поэтому мы с Ефимовым уехали домой, потому что на протяжении всех 3-х месяцев, которые я там находился, были одни обещания. Находиться без денег мы там не могли, потому что, то прекращалось питание, то на базе нам говорили, что у нас не оплачено жилье.

Чем обосновывал клуб то, что не платит деньги?

Были одни обещания от спонсора клуба, то до конца одной недели, то до конца другой. Заложником этой ситуации был директор, потому что он нам говорил те новости, которые ему говорил спонсор, но спонсор свои обещания не выполнял.

Спонсор, насколько я понимаю, это президент клуба?

Все верно, Рулав. Когда я ему начал задавать вопросы про деньги, он заблокировал мой номер во всех социальных сетях.

Кроме тебя и Ефимова кто-то еще покинул клуб?

Также покинули клуб Коля Киселев, Кирилл Фроленко, Алексей Сергеев, но по каким причинам они ушли, я точно сказать не могу, могу только догадываться.

А вот посты Сурсова в Instagram:

«Ни один клуб Суперлиги не кинул своих игроков на деньги, как это сделал «Днепр», ФХУ, и, в частности, Зубко» – признание экс-вратаря «Днепра».

Источник: Телеграм-канал fans kharkov hockey
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