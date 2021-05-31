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Чехия в серии буллитов дожали сборную Дании
Швеции теперь придется побороться за плей-офф
19:20
Чехи обыграли датчан / фото - IIHF
На чемпионате мира в Риге, Латвия, состоялся очередной матч в группе А. Команда Чехии обыграла датчан, забросив решающую шайбу в серии буллитов.
Отметим, что чехи борются за попадание в плей-офф со шведами. Если россияне обыграю команду Швеции, то у скандинавов не останется шансов. Групповой этап завершится 1 июня.
Чемпионат мира. Рига, Латвия
Чехия – Дания – 2:1 ШБ (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
Шайбы забросили:
0:1 Енсен (Лауридсен, Олесен), 03:41, ГБ
1:1 Кубалик (Хитил, Врана), 45:23
2:1 Хитил, 65:00, ШБ
Вратари: Грубец – Дам
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