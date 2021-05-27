Чехия одержала сверхволевую победу над Швецией, которая рискует не выйти из группы
Сборная Швеции уступила команде Чехии на чемпионате мира-2021, ведя 2:0 по ходу встречи. Это уже третье поражение для шведов, которые рискуют не выйти из группы A.
Швеция с 1938 входила в восьмерку лучших команд чемпионата мира, и в 2021 году эта невероятная серия может прерваться.
Напомним, что ранее в группе А Швейцария разгромила Словакию.
Чемпионат мира-2021. Группа А.
Швеция – Чехия 2:4 (2:0, 0:0, 0:4)
Шайбы:
1:0 Вингерли (Фриберг), 12:08
2:0 Ракелль (Кемпе, Нюгрен), 15:02, ГБ
2:1 Врана (Странски), 41:10
2:2 Коварж (Секач, Кубалик), 44:53, ГБ
2:3 Клок (Коварж), 48:17
2:4 Флек (Кубалик), 58:26, ПВ
Вратари: Рейдеборн – Грубец
Победа чехов позволила им обойти шведов в турнирной таблице, отправив Швецию на последнее место группы A.
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