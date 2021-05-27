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Чехия одержала сверхволевую победу над Швецией, которая рискует не выйти из группы

Шведы с 1938 года находились в восьмерке лучших команд ЧМ
Хоккей Чемпионат мира
27 мая 22:42
Чехия одержала сверхволевую победу над Швецией, которая рискует не выйти из группы
Фото: iihf.com

Сборная Швеции уступила команде Чехии на чемпионате мира-2021, ведя 2:0 по ходу встречи. Это уже третье поражение для шведов, которые рискуют не выйти из группы A.

Швеция с 1938 входила в восьмерку лучших команд чемпионата мира, и в 2021 году эта невероятная серия может прерваться.

Напомним, что ранее в группе А Швейцария разгромила Словакию.

Чемпионат мира-2021. Группа А.

Швеция – Чехия 2:4 (2:0, 0:0, 0:4)

Шайбы:

1:0 Вингерли (Фриберг), 12:08

2:0 Ракелль (Кемпе, Нюгрен), 15:02, ГБ

2:1 Врана (Странски), 41:10

2:2 Коварж (Секач, Кубалик), 44:53, ГБ

2:3 Клок (Коварж), 48:17

2:4 Флек (Кубалик), 58:26, ПВ

Вратари: Рейдеборн – Грубец

Победа чехов позволила им обойти шведов в турнирной таблице, отправив Швецию на последнее место группы A.

Олег Шумейко-младший
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Теги

сборная Швеции (хоккей) сборная Чехии (хоккей)

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