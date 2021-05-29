Латвия проиграла Норвегии в матче домашнего чемпионата мира
Чехия разгромила Великобританию и увеличила шансы на выход в плей-офф ЧМ-2021
Казахстан забросил 11 шайб в ворота Италии
14:48
Чехия – Великобритания / Фото - russian.rt.comСборная Чехии переиграла команду Великобритании со счетом 6:1 в матче группы А ЧМ-2021 по хоккею в Риге (Латвия).
Шайбы в составе триумфаторов забросили: Лукаш Клок, Филип Гронек, Филип Хитил, Радан Ленц и Либор Шулак дважды. У британцев единственный гол забил Мэттью Майерс.
Для Чехии эта победа стала третьей кряду на турнире. У команды 8 очков в пяти матчах. Великобритания, набрав 4 очка, занимает 7–е место в турнирной таблице группы A.
Напомним, следующий матч Чехия проведет 31 мая с Данией. Великобритания 1 июня сыграет в своем заключительном поединке группового этапа со Швейцарией.
ЧМ-2021. Группа А
Чехия – Великобритания – 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)
1:0 Клок (Шпачек), 08:01
2:0 Гронек (Задина), 20:33
3:0 Шулак (Шпачек, Секач), 24:29
4:0 Хытил (Мьюсил), 32:07
4:1 Майерс (Ричардсон, Кирк), 39:37, ГБ
5:1 Ленц (Ханзл), 51:33
6:1 Шулак (Ханзл, Клок), 57:58
Вратари: Вилл – Уистл (Баунс)
В матче группы B сборная Казахстана уничтожила команду Италии (11:3).
После шести матчей сборная Казахстана набрала 10 очков и занимает первое место в группе. Италия остается единственной командой на турнире, на набравшей пока ни одного очка.
ЧМ-2021. Группа В
Италия – Казахстан – 3:11 (0:1, 1:2, 2:8)
0:1 Старченко (Волк, Михайлис), 02:12, ГБ
1:1 Мичели (Петан, Франк), 24:37
1:2 Петухов (Асетов, Степаненко), 32:31
1:3 Рымарев (Шин, Блэкер), 34:59
1:4 Михайлис (Старченко, Волк), 41:31, ГБ
2:4 Хохкофлер (Гандер), 41:43
2:5 Волк (Старченко), 46:12, ГБ
2:6 Лихотников, 47:01
2:7 Лихотников (Маклюков, Шалапов), 49:46
3:7 Петан, 50:59
3:8 Панюков (Диц, Старченко), 54:38
3:9 Старченко (Волк), 56:07, ГБ
3:10 Сведберг (Шестаков, Сагадеев), 57:44
Вратари: Фацио (Фадани) – Бояркин
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