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Чехия разгромила Великобританию и увеличила шансы на выход в плей-офф ЧМ-2021

Казахстан забросил 11 шайб в ворота Италии
Хоккей Чемпионат мира
14:48
Чехия разгромила Великобританию и увеличила шансы на выход в плей-офф ЧМ-2021
Чехия – Великобритания / Фото - russian.rt.com
Сборная Чехии переиграла команду Великобритании со счетом 6:1 в матче группы А ЧМ-2021 по хоккею в Риге (Латвия).

Шайбы в составе триумфаторов забросили: Лукаш Клок, Филип Гронек, Филип Хитил, Радан Ленц и Либор Шулак дважды. У британцев единственный гол забил Мэттью Майерс.

Для Чехии эта победа стала третьей кряду на турнире. У команды 8 очков в пяти матчах. Великобритания, набрав 4 очка, занимает 7–е место в турнирной таблице группы A.

Напомним, следующий матч Чехия проведет 31 мая с Данией. Великобритания 1 июня сыграет в своем заключительном поединке группового этапа со Швейцарией.

ЧМ-2021. Группа А

Чехия – Великобритания – 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)

1:0 Клок (Шпачек), 08:01

2:0 Гронек (Задина), 20:33

3:0 Шулак (Шпачек, Секач), 24:29

4:0 Хытил (Мьюсил), 32:07

4:1 Майерс (Ричардсон, Кирк), 39:37, ГБ

5:1 Ленц (Ханзл), 51:33

6:1 Шулак (Ханзл, Клок), 57:58

Вратари: Вилл – Уистл (Баунс)
В матче группы B сборная Казахстана уничтожила команду Италии (11:3).

После шести матчей сборная Казахстана набрала 10 очков и занимает первое место в группе. Италия остается единственной командой на турнире, на набравшей пока ни одного очка.

ЧМ-2021. Группа В

Италия – Казахстан – 3:11 (0:1, 1:2, 2:8)

0:1 Старченко (Волк, Михайлис), 02:12, ГБ

1:1 Мичели (Петан, Франк), 24:37

1:2 Петухов (Асетов, Степаненко), 32:31

1:3 Рымарев (Шин, Блэкер), 34:59

1:4 Михайлис (Старченко, Волк), 41:31, ГБ

2:4 Хохкофлер (Гандер), 41:43

2:5 Волк (Старченко), 46:12, ГБ

2:6 Лихотников, 47:01

2:7 Лихотников (Маклюков, Шалапов), 49:46

3:7 Петан, 50:59

3:8 Панюков (Диц, Старченко), 54:38

3:9 Старченко (Волк), 56:07, ГБ

3:10 Сведберг (Шестаков, Сагадеев), 57:44

Вратари: Фацио (Фадани) – Бояркин


Владимир Кириченко
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