Чехия разгромила Великобританию и увеличила шансы на выход в плей-офф ЧМ-2021

Казахстан забросил 11 шайб в ворота Италии



Чехия – Великобритания / Фото - russian.rt.com

Сборная Чехии переиграла команду Великобритании со счетом 6:1 в матче группы А ЧМ-2021 по хоккею в Риге (Латвия).Шайбы в составе триумфаторов забросили:дважды. У британцев единственный гол забилДля Чехии эта победа стала третьей кряду на турнире. У команды 8 очков в пяти матчах. Великобритания, набрав 4 очка, занимает 7–е место в турнирной таблице группы A.Напомним, следующий матч Чехия проведет 31 мая с Данией. Великобритания 1 июня сыграет в своем заключительном поединке группового этапа со Швейцарией.– Великобритания – 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)1:0 Клок (Шпачек), 08:012:0 Гронек (Задина), 20:333:0 Шулак (Шпачек, Секач), 24:294:0 Хытил (Мьюсил), 32:074:1 Майерс (Ричардсон, Кирк), 39:37, ГБ5:1 Ленц (Ханзл), 51:336:1 Шулак (Ханзл, Клок), 57:58: Вилл – Уистл (Баунс)В матче группы B сборная Казахстана уничтожила команду Италии (11:3).После шести матчей сборная Казахстана набрала 10 очков и занимает первое место в группе. Италия остается единственной командой на турнире, на набравшей пока ни одного очка.Италия –– 3:11 (0:1, 1:2, 2:8)0:1 Старченко (Волк, Михайлис), 02:12, ГБ1:1 Мичели (Петан, Франк), 24:371:2 Петухов (Асетов, Степаненко), 32:311:3 Рымарев (Шин, Блэкер), 34:591:4 Михайлис (Старченко, Волк), 41:31, ГБ2:4 Хохкофлер (Гандер), 41:432:5 Волк (Старченко), 46:12, ГБ2:6 Лихотников, 47:012:7 Лихотников (Маклюков, Шалапов), 49:463:7 Петан, 50:593:8 Панюков (Диц, Старченко), 54:383:9 Старченко (Волк), 56:07, ГБ3:10 Сведберг (Шестаков, Сагадеев), 57:44: Фацио (Фадани) – Бояркин