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Чемпион мира о вызове трех игроков НХЛ: «При неудачном раскладе их опять сделают козлами отпущения»

Николишин уверен, что можно было обойтись без хоккеистов за «Вашингтона» и «Сент-Луиса»

Хоккей Чемпионат мира
15:11
Чемпион мира о вызове трех игроков НХЛ: «При неудачном раскладе их опять сделают козлами отпущения»
Владимир Тарасенко / Фото: IIHF

Чемпион мира 1993 года и бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года Андрей Николишин скептически отнесся к вызову в сборную России трех игроков из НХЛ.

«По мне так вообще не надо было никого приглашать в сборную, а играть теми, кто есть. Какой смысл? Сейчас им сидеть в карантине, они не будут тренироваться. Понятно, что на сегодняшний день они сильнее, хотя судить сложно. Смысла дёргать ребят не было – есть разница во времени, совсем другой хоккей, такая адаптация требует времени. Пацаны приедут, не дай бог сыграют неудачно, и их обвинят во всех грехах. Этот момент меня напрягает – если приезжать в сборную, то к первому дню. При неудачном раскладе их опять сделают козлами отпущения. Не понимаю этого вызова, но это дела сборной и их решения».

Напомним, ранее IIHF сообщила о том, что России помогут игроки НХЛ: Илья Самсонов, Дмитрий Орлов и Владимир Тарасенко.

Источник: championat.com Карен Агабекян
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