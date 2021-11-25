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02:00 Флорида Пантерс - Филадельфия Флайерс 1:1 3-й период
02:00 Питтсбург Пингвинс - Ванкувер Кэнакс 3:0 3-й период
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Чемпионат хоккейной Суперлиги стартует в начале декабря

Сейчас ведется активная работа над организацией турнира
Хоккей Суперлига
24 ноября 20:33
Чемпионат хоккейной Суперлиги стартует в начале декабря Эксклюзив

Чемпионат украинской хоккейной Суперлиги стартует в первой декаде декабря. Предварительно 7 или 8 числа.

Сейчас активно ведутся работы по запуску новой лиги, готовятся регламенты и формируется календарь матчей. В зависимости от окончательного состава участников Суперлиги каждая команда сыграет до 30 поединков регулярного чемпионата, а также плей-офф.

Учредителями Суперлиги выступили: ХК «Мариуполь», ХК «Краматорск», ХК «Донбасс» (Донецк), ХК «Белый Барс» (Белая Церковь), МХК «Динамо» (Харьков), ХК «Молодая Гвардия» (Дружковка). Также сегодня об участии в чемпионате Суперлиги объявил СК «Сокол» (Киев).

Александр Сукманский
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(Голосов: 9)

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Хоккейная Суперлига

Комментарии 18

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25 ноября 2021г. 01:49
СУПЕРЛИГА - это будущее Украинского хоккея!!!
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24 ноября 2021г. 23:25
В Суперлигу добавляется ещё Молодая Гвардия, явный фарм клуб Донбасса. Это по каким нормам такое возможно? Нормам честности и справедливости. Мариуполь тоже фарм клуб Донбасса, да и все остальные. Нет этический и моральных норм. Моё мнение, надо сделать турнир любительским, как в Литве и Эстонии, а также в Латвии. Профессионального хоккея нет, а если кто то хочет прогрессировать и играть, пусть уезжают заграницу, в низшие лиги Финляндии, Швеции и т.д. Там играет немало литовцев и эстонцев. Тут явно непомерные амбиции. Хоккей в Польше условно развит в разы лучше, есть профессиональная лига, если игрок достойный, то уезжает заграницу в Чехию условно. Поэтому моё мнение однозначное, отстранить от хоккея Колесникова, он там не нужен и сделать любительскую лигу, кто захочет из хоккеистов себя проявит, кто не хочет, пусть играет в этой лиге. Так в Литве и Эстонии и играют не хуже украинцев в хоккей. Более того там реально есть интересные игроки, Алишаускас, Рооба, Вииртанен, Комбе, Армалис, ну и другие. Так надо сделать и украинцам. А подобные лиги ни к чему не приведут.
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25 ноября 2021г. 01:36
Иди проспись и не неси ахинею, дегенерат!:ROFL:
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24 ноября 2021г. 23:15
Знаете читаю тут комментаторов и думаю. Как вы думаете на чью сторону станет ИИХФ? Конечно же на сторону ФХУ. Этот турнир никто не признает чемпионатом Украины и все эти команды не будут иметь права выступать на в ЛЧ, ни в Континентальном кубке. А Зубко проведёт турнир из 4 клубов. Да это повлияет на сборную, но она итак слаба, там Польша, а с ней ловить нечего, а Сербию итак обыграют, так как у сербов нет нормальных хоккеистов. Вы все за этого Колесникова, а этот Колесников и сделал нечестной лигу, набрав в лигу фарм клубы(что противоречит принципу спортивной и честной борьбы). В этой лиге было нечестное судейство, всегда в пользу Донбасса, за счёт чего Донбасс и становился чемпионом. У конкурентов не было почти не единого шанса и только 1 раз выиграл Кременчуг, но выгоды никакой не извлёк. Толку? Отменили Континентальный кубок. А Донбасс добавили в Лигу Чемпионов в этом сезоне, я лично не понимаю на каком основании? Ниразу клубы из Украины не выходили даже в Суперфинал Континентального кубка за последние 5 лет!!!!!! Только 1 раз выходили в 3 раунд(предпоследний). То есть на каком основании добавили Донбасс я не понимаю, за то клубы условно из Казахстана, которые даже выигрывали этот турнир не добавляют. Бред же. Юность отстранили от Лиги Чемпионов, от Словакии всего 1 клуб был в Лиге Чемпионов. Тоже как по мне странно. Добавили Донбасс, а ещё засунули его в группу, где играли аутсайдеры из Франции, Австрии и Дании и 2 команды из этой группы вышли в плеей офф. Я честно не понимаю как такое возможно, вон идёт матч Руана и Зальцбурга, ну явно нарушается спортивный принцип, понятие сеянности и честности. Вопрос как Донбасс попал в Лигу Чемпионов, думаю отпадает. Всем всё понятно. Поэтому тут война между Зубко и Колесниковым, мне не симпатичны не тот, не другой, но известно победит Зубко, он проиграть не может. Он глава ФХУ, а не какой то Колесников, он проводит чемпионат Украины, а не Колесников. А Суперлига или что то ещё организует, ну давай Колесников делай, только этот турнир филькина грамота, не имеющая отношения к чемпионату Украины никакого.
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24 ноября 2021г. 23:24
у вас много эмоций, но вы как-то не ориентируетесь. Казахстанский клуб не играл, потому что ХЛЧ непостоянных членов берет по своему желанию. Не из лиг-основательниц. У Донбасса вайлд-кард. Это работа клуба - ФХУ говорит иначе, но все же. Про жеребьевку группы ХЛЧ сто раз писали, почему так. Не путайте с футболом, параллелей нет никаких. ИИХФ не признает. это как? на чемпионатах мира играют люди которые год вообще могли нигде не играть. Зубко не провели ни одного чемпионата ). ФХУ не было 5 лет в хоккее клубном. Ну и тд и тд. Но, конечно же, рассудит только время.
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24 ноября 2021г. 23:36
Какие эмоции, берёт по собственному желанию? Вообще то победитель Континентального кубка имеет право играть в Хоккейной ЛЧ, так вот казахи раз выиграли и толку? Взяли? Нет. Круто не правда ли, а отмазка шикарная, летать далеко, а ничего что казахские клубы в футбольной ЛЧ играли в ЛЕ играли? Ничего летают, 1 перелёт для команды ничего не решит. За то есть спортивная составляющая. А тут Донбасс даже своей арены не имеет официальной. Её нет. Белорусов исключили просто так, провели бы все игры на территории соперниц и всё. Белорусы бы согласились. В чём проблема? Брать, потом исключать. Про жеребьёвку купленная, это факт, в одной группе шведы, немцы, швейцарцы. В другой австрияки, украинцы, датчане и французы. Круто? Это где спортивный принцип? Так провести надо стыковые игры, это же просто условно. Лучшие из команд занявшие 3 места играют вот с этими. А просто так делать пару Руан и Зальцбург. Команда выходит в 1/4 финала. Это просто жесть. Этот турнир явно не имеет ничего общего с честностью и справедливостью, что путать? В баскетболе есть такое? Нет. Там есть спортивный принцип. Там есть понятие сеянных или нет. Там не сделают группу из слабых команд, а потом не пропустят их в 1/4 финала или в 1/2 финала. На ЧМ могут играть игроки которые нигде не играли, такое бывает, только ФХУ может сказать кто играет в этой Суперлиге не брать, понятное дело не возьмёт тренер. Более того УХЛ - являлась чемпионатом Украины и если ты наверное не знаешь, то есть в ИИХФ правило чемпионат должен состоять из 4 клубов и 12 игр минимум. Так вот ФХУ признавало этот чемпионат как чемпионат Украины. Именно на основании этого чемпионата Украину и допускали до ЧМ.  Понятное дело что ФХУ могло не влезать в дела этого турнира, делайте как считаете нужным, но может и влезть, потому что это чемпионат Украины и всё равно УХЛ должна подчиняться ФХУ.
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24 ноября 2021г. 23:44
Всем понятно что Колесников заплатил за участие в лиге Чемпионов. Это уже ясно и понятно. Я говорю прямо, потому что никто бы этот клуб недопустил до Лиги Чемпионов, смысла в этом нет. Этот клуб явный аутсайдер. Более того я думаю и жеребьёвку купил. Только не помогло это, их просто обыграли и всё на этом. Донбассу не место в ЛЧ и это факт, команда не тянет совсем. Я представляю что бы шведы и финны с ними сделали 0-10 наверное бы устроили. Я думаю Колесников и компания подписали себе приговор и больше их в реальном украинском хоккее не будет, а Суперлига, ну пусть играют, по сути как Ночная лига. А вот ФХУ надо подумать и провести чемпионат Украины хотя бы из 4 клубов, пока что они есть, может так и доиграют.
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25 ноября 2021г. 01:47
Это аферист Зубко со своими ботами информационную атаку начали! ))))
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24 ноября 2021г. 22:51
Чемпионат ФХУ под руководством афериста Зубко долго не продержится и игроки из оставшихся там клубов перейдут в клубы Суперлиги, а Зубко с ФХУ будут сосать лапу!)))
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24 ноября 2021г. 23:04
Ты несёшь бред, этот турнир называется никак. Он не является чемпионатом Украины. Вот и всё.
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24 ноября 2021г. 22:26
ВХА вспомнилась.  Ну сокол 2 снова с донецким спонсором.  Смешно
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24 ноября 2021г. 22:31
так сколько ж лет Сокол был и ранее с донецким спонсором :) вспомните.
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24 ноября 2021г. 21:41
все команды колесникова, потому что хоккей больше никому не интересен. Сколько команд финансировал зубко и что вообще он финансировал из своих денег по части хоккея -- вот загадка из загадок ?
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24 ноября 2021г. 23:03
Понятное дело, что не интересен хоккей, но Колесников убивает украинский хоккей. А надо финансировать 1 команду, а не 10. В лиге не должно быть фарм клубов вообще, если хочешь честный хоккей. Не должно быть лимита на легионеров.
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24 ноября 2021г. 21:00
А кто будет в СК Сокол играть?)
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24 ноября 2021г. 22:49
Переманят игроков из Херсона, Кременчуга и Сокола!
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24 ноября 2021г. 20:56
Колесников ,если решил,то так и будет! Дай Бог, чтобы стало только лучше хоккею.В добрый путь!
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24 ноября 2021г. 23:01
Много чего он решил, а по факту этот турнир ничто и называется никак. Это не чемпионат Украины и чтобы он был таким то надо согласие ФХУ, а его не будет
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