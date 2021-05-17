ЧМ-2021 будет очень слабым по составу. Игроки НХЛ не хотят ехать в Латвию

Смотрим, кто пообещал помочь своим сборным, а кто уже отказался

Превью

Арена Рига / Фото - ТАСС

Долгожданный, первый за два года, чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе стартует уже менее чем через две недели. 21 мая в матче открытия мирового первенства в Риге сыграют сборные России и Чехии.

На данный момент в Чехии проходит последний этап Евротура, в котором сборные России, Чехии, Швеции и Финляндии проходят последний этап подготовки к ЧМ-2021, параллельно дожидаясь игроков из клубов НХЛ, которые завершили свое выступление в текущем сезоне по итогам регулярного чемпионата.

Однако уже сейчас известно, что на чемпионате мира в Риге сыграют далеко не все сильнейшие. В первую очередь, это касается игроков НХЛ, которые провели очень напряженный сезон в условиях постоянных ограничений и «пузырей» и сейчас намерены просто отдохнуть и не подвергать свое здоровья риску, сразу отправляясь на не самый статусный турнир в другую часть света.

Более того, многих отпугивает необходимость прохождения трехдневного карантина, из-за которого, кстати, практически исключено участие в ЧМ-2021 игроков, клубы которых вылетят в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли, как это было на предыдущих турнирах.

Более того, игроки, которые прибудут в расположение сборных позднее 16-го мая, смогут сыграть в матчах ЧМ не ранее 23-го. После обязательного трехдневного карантина они смогут приступить к тренировкам и в течение трех дней сдавать тесты на коронавирус. Если шесть тестов покажут отрицательный результат – добро пожаловать к играм.

Некоторые сборные уже опубликовали предварительные составы на мировое первенство, некоторые только определяются, исходя из согласия игроков и их клубов принять участие в мировом первенстве.

Канада

Начнем с Канады. По ее составу наиболее четко можно понять, насколько большой проблемой является привлечение игроков НХЛ к выступлению на ЧМ-2021. То, что сразу бросается в глаза, – сразу два вратаря «Аризоны» Дарси Кемпер и Адин Хилл, а также три хоккеиста, никогда (!) не игравших в НХЛ. Помимо ОИ-2018, кто-то помнит что-то подобное в последнее время.

Полная заявка выглядит так:

Вратари: Дарси Кемпер, Эдин Хилл (оба – «Аризона»), Майкл ДиПьетро («Ванкувер»).

Защитники: Кевин Баль («Нью-Джерси»), Николас Бедин («Чикаго»), Марио Ферраро («Сан-Хосе»), Колин Миллер («Баффало»), Оуэн Пауэр (университет Мичигана, NCAA), Брэйден Шнайдер («Рейнджерс»), Трой Стечер («Детройт»), Шон Уолкер («Лос-Анджелес»).

Нападающие: Джарет Андерсон-Долан («Лос-Анджелес»), Коннор Браун («Оттава»), Майкл Бантинг («Аризона»), Максим Комтуа («Анахайм»), Джастин Дэнфорт («Коламбус»), Диллон Дюбе («Калгари»), Лиам Фуди («Коламбус»), Брэндон Хагель («Чикаго»), Адам Хенрик («Анахайм»), Эндрю Манжипан («Калгари»), Ник Пол («Оттава»), Коул Перфетти («Виннипег»), Брэндон Пирри («Чикаго»), Габриэль Виларди («Лос-Анджелес»).

Под вопросом находится участие в турнире защитника «Аризоны», у которого есть некоторые проблемы со здоровьем. Нападающий «Рейнджерс» и первый номер драфта-2020, форвард «Сан-Хосе»и еще один новичок минувшего сезона защитник «Нью-Джерси»– официально отказались от участия.

Сборная Канады не привезет звездный состав в Ригу / Фото - NHL.com

США

Вторая Североамериканская сборная – США – еще не опубликовала расширенный состав, но уже сейчас известно, что в нем, скорее всего, будут игроки не из НХЛ. В частности, сообщалось о 36-летнем нападающем Брайане Бойле, который в этом сезоне вообще не играл, а также экс-форварде «Детройта» Джастине Абделькадере, который в этом году стал чемпионом Швейцарии вместе с «Цугом». В это действительно кадровый кризис…

Свою поездку в Ригу в составе американской команды подтвердили хоккеисты «Рейнджерс» Зак Джонс, Кевин Руни и Колин Блэкуэлл, а также нападающие «Аризоны» Коннор Гарланд и «Сан-Хосе» Кевин Лабанк.

Точно не увидим в Риге одного из самых успешных американцев в истории НХЛ Патрика Кейна из «Чикаго», Брэйди Ткачака из «Оттавы» и «рейнджеров» Адама Фокса, Джейкоба Трубы и К’Андре Миллера.

Россия

Сборная России на чешском этапе Евротура выступает без игроков НХЛ, но в Риге точно сыграют Владислав Гавриков и Михаил Григоренко из «Коламбуса», Никита Задоров из «Чикаго», Иван Проворов из «Филадельфии», хоккеисты «Сан-Хосе» Николай Кныжов и Александр Барабанов, а также «сенаторы» Артем Зуб и Никита Зайцев.

Вратари у команды Валерия Брагина, скорее всего, будут из КХЛ, поскольку не попавшие в Кубок Стэнли «рейнджеры» Александр Георгиев и Игорь Шестеркин не приедут, а Антона Худобина не отпустил «Даллас» по соображениям безопасности. Также не будет в Риге Евгения Дадонова из «Оттавы», у которого ожидается пополнение в семье, Павла Бучневича («Рейнджерс») и Дениса Гурьянова («Даллас»).

Игроки КХЛ составят костяк сборной России на ЧМ-2021 / Фото - twitter.com/russiahockey

Швеция

У шведов подтверждений из НХЛ еще меньше. Точно пообещали приехать нападающие «Анахайма» Исаак Лундестрем и Рикард Раккель, а также Фредерик Серенсен из «Сан-Хосе». Негусто, учитывая, что на прошлом чемпионате мира две трети состава «Тре Крунур» представляли заокеанскую лигу.

Список игроков, отказавшихся от поездки в Латвию, в два раза длиннее: Линус Улльмарк («Баффало»), Джон Клингберг («Даллас»), Расмус Далин («Баффало»), Мика Зибанеджад («Рейнджерс»), Элиас Петтерссон («Ванкувер), Оскар Линдблом («Филадельфия»), Микаэль Баклунд («Калгари»).

Правда, важно заметить, что еще целый ряд шведских игроков, среди которых звездный вратарь «Калгари» Якоб Маркстерм и нападающие «Баффало» и «Ванкувера» соответственно Виктор Олофссон и Нильс Хегландер своего окончательного решения еще не сказали.

Финляндия

Финляндия выиграла ЧМ-2019 практически без НХЛ-овцев, и теперь свое участие в мировом первенстве пока что не подтвердил ни один игрок из заокеанской лиги, зато успели отказаться Каапо Какко из «Рейнджерс», Роопе Хинтц из «Далласа», форвард «Коламбуса» Патрик Лайне и Янне Куокканен из «Нью-Джерси».

Еще сохраняется вероятность, что в Ригу все же приедут триумфатор ЧМ-2019 вратарь Кевин Ланкинен, который последний сезон провел в «Чикаго», защитники «Далласа» Сами Ватанен, Эса Линделл и Миро Хейсканен, группа игроков из «Баффало» в составе Хенри Йокихарью, Расмуса Ристолайнена и Артту Руотсалайнен, а также Олли Мяятя из «Лос-Анджелеса» и Ессе Вялимяки из «Калгари».

Сборная Финляндии - действующий чепион мира / Фото - NHL.com

Швейцария

В заявку сборной Швейцарии вошли четыре игрока НХЛ: нападающие Нико Хишир («Нью-Джерси»), Филипп Курашев («Чикаго»), Тимо Майер («Сан-Хосе») и защитник Йонас Зигентхалер («Нью-Джерси»). Дин Кукан из «Коламбуса» и Пиус Сутер из «Чикаго» в Ригу не приедут.

Чехия

Сборная Чехии соберет солидное подкрепление из НХЛ. Уже сейчас точно подтвердили свое участие Либор Хайек и Филип Хытил из «Рейнджерс», десант из «Детройта» в составе Филипа Гронека, Якуба Враны и Филипа Задины, защитник «Сан-Хосе» Радим Шимек и форвард «Чикаго» Доминик Кубалик. Также ожидается, что доедет до Латвии и форвард «Далласа» Радек Факса.

Главная звезда чехов, которая отказалась от участия в турнире – нападающий «Сан-Хосе» Томаш Гертл.

Остальные, у кого есть свои представители в НХЛ

Проведший сильную концовку регулярного чемпионата в составе «Нью-Джерси» Егор Шарангович поможет на чемпионате мира Беларуси, вратарь «Рейнджерс» Адам Хуска и нападающий «Нью-Джерси» Мариан Студенич – сборной Словакии.

Латвия, Германия и Дания пока не дождались ни одного подтверждения из НХЛ, но еще сохраняется вероятность приезда Тима Штюцле («Оттава») и Тобиаса Ридера («Баффало») в немецкую сборную, Оливера Бьеркстранда («Коламбус»), Франса Нильсена («Детройт»), Йоакима Бликфельда и Александра Труэ (оба – «Сан-Хосе») в датскую и Матисса Кивлениекса – в латвийскую.

Элвиса Мерзликинса, Рудольфса Бальцерса и Земгуса Гиргенсонса на домашнем мировом первенстве не будет. Также с местной федерацией не нашел понимания и немецкий вратарь «Детройта» Томас Грайсс. Словаки не дождутся Рихарда Паника, который играл на прошлом мировом первенстве.