ЧМ-2021. Финал. Финляндия – Канада. Видео трансляция
ЧМ-2021. Финал. Финляндия – Канада. Как это было
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6 июня 10:20
На групповом этапе Финляндия обыграла Канаду в серии послематчевых бросков / Фото - IIHF
Матч начался
1 период
4:15 Канада осталась в меньшинстве
Не смогли финны использовать большинство
6:56 второе большинство сборной Финляндии в матче
9:57 забили финны!!! Руохомаа открыл счёт 1:0.
13:28 снова в меньшинстве канадцы
Перерыв
В воскресенье, 6 июня, в Риге состоится финал чемпионата мира-2021 по хоккею, в котором, как и два года назад на мировом первенстве в Словакии, сойдутся сборные Финляндии и Канады. Тогда победила команда Суоми, которая в Латвии защищает звание чемпиона мира.
За главными событиями матча можно будет следить в текстовой онлайн трансляции в этой новости. Начало – в 20:15.