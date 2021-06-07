ЧМ-2021. Финал. Финляндия – Канада. Как это было

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На групповом этапе Финляндия обыграла Канаду в серии послематчевых бросков / Фото - IIHF

Матч начался

1 период

4:15 Канада осталась в меньшинстве

Не смогли финны использовать большинство

6:56 второе большинство сборной Финляндии в матче

9:57 забили финны!!! Руохомаа открыл счёт 1:0.

13:28 снова в меньшинстве канадцы

Перерыв





В воскресенье, 6 июня, в Риге состоится финал чемпионата мира-2021 по хоккею, в котором, как и два года назад на мировом первенстве в Словакии, сойдутся сборные Финляндии и Канады. Тогда победила команда Суоми, которая в Латвии защищает звание чемпиона мира.

За главными событиями матча можно будет следить в текстовой онлайн трансляции в этой новости. Начало – в 20:15.

Видео трансляция матча Финляндия – Канада.