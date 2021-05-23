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Дания повторила подвиг Латвии, действующие чемпионы начали с победы. Чем запомнился второй день ЧМ-2021

Чехия пока разочаровывает
Хоккей Чемпионат мира
12:03
Дания повторила подвиг Латвии, действующие чемпионы начали с победы. Чем запомнился второй день ЧМ-2021
Послесловие
Никлас Йенсен / Фото - IIHF

Второй игровой день чемпионата мира-2021 в Риге получился более насыщен матчами, чем первый, и также оказался богат событиями, пускай, и не такими громкими, как победа Латвии над Канадой.

Традиционно для групповых этапов мировых первенств, матчи проходили в три слота – по одному на каждой арене чемпионата.

Впервые на ЧМ-2021 два матча стартовали в ранее время – в 12:15 по местному времени. Однако, с учетом того, что болельщики на трибунах чемпионата появятся не ранее четверга, особой разницы по антуражу, понятно, заметить было невозможно. А вот на телеаудиторию сей факт повлиять все же мог.

Сборная Дании впервые в истории обыграла Швецию на чемпионате мира. Причем победа получилась волевой: датчане вынуждены были отыгрываться со счета 0:1 и 1:2. Героем матча стал Никлас Йенсен, который поучаствовал во всех голах своей команды, набрав 4 очка, а также стал автором первого хет-трика чемпионата.

«Эта победа показывает всем, какой большой путь прошла Дания в хоккее, как здорово мы развиваем спорт и игроков. Мы недосчитались многих наших игроков на этом турнире и все равно так здорово сыграли со Швецией, это классно. Это показывает всем, что Дания становится только лучше. Гордимся нашей сегодняшней игрой», – сказал Йенсен после матча.

У шведов самым результативным игроком матча стал защитник «Далласа» Джон Клингберг, оформивший дубль.

Германия сделала серьезную заявку на выход в четвертьфинал. После разгрома Италии в первом матче немцы без труда переиграли традиционно неуступчивую Норвегию – 5:1. Подопечные Тони Седерхольма вновь продемонстрировали потрясающую глубину состава – все пять шайб забросили разные игроки, а два очка набрал только Марсель Небельс, который стал самым результативным игроком и в матче против Италии.

Действующие чемпионы мира финны начали защиту титула с победы над американцами. Американцы, как и канадцы, приехали на турнир очень экспериментальным составом, семь человек которого представляют даже не НХЛ.

Тем не менее, команда Джека Капуано до последнего сохраняла интригу благодаря голу Джейсона Робертсона в конце второго периода.

Финляндия обыграла США в четвертый раз за последние пять встреч на чемпионатах мира. В последний раз на победном турнире в Словакии финны выиграли 3:2 в овертайме.

В следующем матче сборная США сыграет против опозоренных Латвией канадцев.

С двух побед на ЧМ-2021 стартовала и сборная России. Во втором матче команда Валерия Брагина забросила семь шайб в ворота сборной Великобритании, хотя могла намного больше. Отметим, что перед этим матчем в состав сборной России были включены Сергей Толчинский и Андрей Кузьменко, которые сразу отличились заброшенными шайбами.

Британцы в этом матче нанесли по воротам соперника всего лишь 11 бросков, один из которых стал голевым. Пока что сборная Великобритании, наравне с Италией, оказывает самое тягучее впечатление на этом турнире.

После победы над Канадой сборная Латвии проиграла в серии послематчевых бросков Казахстану, что сразу же спровоцировало волну шуток и мемов.

Команда Юрия Михайлиса дважды вынуждена была отыгрываться в этом матче, а в серии послематчевых бросков все дошло до восьмого раунда – победу Казахстану принес точный бросок Евгения Рымарева.

После матча главный тренер сборной Латвии Боб Хартли признал, что его команде после победы над Канадой в этой встрече просто не хватило свежести.

«Соперники были свежее и лучше катались, быстро вдавливая нас в зону защиты. В обороне мы провели слишком много времени в своей зоне, хотя и не дали им много возможностей. Кроме того, хорошо в воротах играл Кивлениекс. Казахстан – отличная команда, которая много лет сыгрывалась в КХЛ».

Может быть, игрокам сборной Латвии также не хватило эмоций. Только посмотрите, как праздновали победу над Канадой на улицах Риги, а под посольство страны Кленового листа болельщики даже принесли цветы – такая традиция после громких побед.

Пока что разочаровывают чехи. Команда, которую многие считают едва ли не главным фаворитом турнира, проиграла уже второй матч подряд. И если во встрече с Россией немного не повезло пропустить решающий гол за 19 секунд до конца основного времени, то во встрече против Швейцарии все было однозначнее – 2:5.

Гораздо лучше в этой встрече себя проявили швейцарские НХЛ-вцы, по сравнению с чешским подкреплением из заокеанской лиги. Нападающий «Сан-Хосе» Тимо Майер сделал дубль, Филипп Курашев и Нико Хишир записали себе в актив по результативной передаче. Четыре из пяти шайб швейцарцы забросили в большинстве.

В воскресенье, 23 мая, на ЧМ-2021 также пройдут шесть матчей:

ЧМ-2021. Великобритания – Словакия. Видео трансляция

ЧМ-2021. Норвегия – Италия. Видео трансляция

ЧМ-2021. Казахстан – Финляндия. Видео трансляция

ЧМ-2021. Швеция – Беларусь. Видео трансляция

ЧМ-2021. Дания – Швейцария. Видео трансляция

ЧМ-2021. Канада – США. Видео трансляция

Александр Черненко
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