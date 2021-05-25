Дания в овертайме обыграла Великобританию

Датчане закрепились на четвертой позиции





Фото: iihf.com

На чемпионате мира в Риге сборная Дании победила команду Великобритании со счетом 3:2.



В первом периоде британцы открыли счет усилиями О’Коннора, но вскоре пропустили от Якобсона и Йенсена.

Матч шел до победы Дании в основное время, но в концовке Хэммонд сравнял счет.

В дополнительной пятиминутке победу Дании принёс Лауридсен.

Дания с пятью очками занимает четвертую позицию в группе А. Великобритания с одним баллом находится на седьмой позиции.

Великобритания – Дания 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

Шайбы:

1:0 О'Коннор (Филлипс, Дауд), 02:33

1:1 Якобсен (Йенсен, Бёдкер), 10:19

1:2 Йенсен (Лауридсен, Бёдкер), 13:44, ГБ

2:2 Хэммонд (Лэйк), 56:18

2:3 Лауридсен, 64:36, ГБ

Вратари: Боунс – Дам