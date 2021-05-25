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Дания в овертайме обыграла Великобританию
Датчане закрепились на четвертой позиции
19:22
Фото: iihf.com
На чемпионате мира в Риге сборная Дании победила команду Великобритании со счетом 3:2.
В первом периоде британцы открыли счет усилиями О’Коннора, но вскоре пропустили от Якобсона и Йенсена.
Матч шел до победы Дании в основное время, но в концовке Хэммонд сравнял счет.
В дополнительной пятиминутке победу Дании принёс Лауридсен.
Дания с пятью очками занимает четвертую позицию в группе А. Великобритания с одним баллом находится на седьмой позиции.
Великобритания – Дания 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)
Шайбы:
1:0 О'Коннор (Филлипс, Дауд), 02:33
1:1 Якобсен (Йенсен, Бёдкер), 10:19
1:2 Йенсен (Лауридсен, Бёдкер), 13:44, ГБ
2:2 Хэммонд (Лэйк), 56:18
2:3 Лауридсен, 64:36, ГБ
Вратари: Боунс – Дам
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