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Дания в результативном 3-м периоде вырвала волевую победу над Беларусью
Борьба за плей-офф в группе А продолжается
22:47
Датчане обыграли белорусов / фото - IIHF
Сборная Дании одолела команду Беларуси на чемпионате мира-2021 в Риге, Латвия.
Белорусы дважды вели в счете по ходу встречи, но все решил заключительный период. Датчане в заключительной 20-минутке забросили 4 шайбы в ворота соперников.
Дания – Беларусь – 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)
Шайбы забросили:
0:1 Майер (Кодола, Коробов), 02:12
1:1 Мейер (Лауридсен),05:29, ГБ
1:2 Стефанович (Фальковский, Протас), 30:20, ГБ
2:2 Асперуп (Фром, Енсен), 44:58
3:2 Фром (Труэ), 47:48
4:2 Лауридсен (Хардт, Лассен), 49:53
5:2 Труэ (Лассен, Хардт), 52:15
Вратари: Дам – Колосов
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