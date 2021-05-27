Действующий чемпион выбил «Флориду» из плей-офф, «Питтсбург» завершил борьбу за Кубок Стэнли
НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд
«Айлендерс» – «Питтсбург» – 5:3 (2:2, 3:1, 0:0)
0:1 – 1 Картер (Цукер, Капанен) – 1
1:1 Бовилье (Бэйли, Нелсон) – 5
1:2 Генцел (Малкин, Летанг) – 11
2:2 Палмиери (Пажо) – 12
2:3 Цукер (Малкин, Сиси) – 21
3:3 Нелсон (Бовилье, Бэйли) – 28
4:3 Пулок (Зэйджак, Пажо) – 28
5:3 Нелсон (Бовилье) – 31
Вратари: Сорокин 34/37 – Джерри 19/24.
Счет в серии: 4:2
«Тампа-Бэй» – «Флорида» – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
1:0 Марун (Сергачев, Джонсон) – 6
2:0 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 33
3:0 Пойнт (Чернак, Кучеров) – 54
4:0 Киллорн (Стэмкос, Чернак) – 58
Вратари: Ан. Василевский 29/29 – Найт 20/23.
Счет в серии: 4:2
«Миннесота» – «Вегас» – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
1:0 Хартман (Паризе, Фиала) – 44
2:0 Фиала (Зукарелло-Асен, Сперджен) – 49
3:0 Бьюгстэд (Сперджен, Штурм) – 55
Вратари: Тэлбот 23/23 – Флери 21/24.
Счет в серии: 3:3
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