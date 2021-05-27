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Действующий чемпион выбил «Флориду» из плей-офф, «Питтсбург» завершил борьбу за Кубок Стэнли

«Миннесота» и «Вегас» сыграют 7-й матч
Хоккей НХЛ
07:35
Действующий чемпион выбил «Флориду» из плей-офф, «Питтсбург» завершил борьбу за Кубок Стэнли
"Питтсбург" покинул розыгрыш плей-офф / фото - Twitter

НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд

«Айлендерс» – «Питтсбург» – 5:3 (2:2, 3:1, 0:0)

0:1 – 1 Картер (Цукер, Капанен) – 1

1:1 Бовилье (Бэйли, Нелсон) – 5

1:2 Генцел (Малкин, Летанг) – 11

2:2 Палмиери (Пажо) – 12

2:3 Цукер (Малкин, Сиси) – 21

3:3 Нелсон (Бовилье, Бэйли) – 28

4:3 Пулок (Зэйджак, Пажо) – 28

5:3 Нелсон (Бовилье) – 31

Вратари: Сорокин 34/37 – Джерри 19/24.

Счет в серии: 4:2

«Тампа-Бэй» – «Флорида» – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

1:0 Марун (Сергачев, Джонсон) – 6

2:0 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 33

3:0 Пойнт (Чернак, Кучеров) – 54

4:0 Киллорн (Стэмкос, Чернак) – 58

Вратари: Ан. Василевский 29/29 – Найт 20/23.

Счет в серии: 4:2

«Миннесота» – «Вегас» – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

1:0 Хартман (Паризе, Фиала) – 44

2:0 Фиала (Зукарелло-Асен, Сперджен) – 49

3:0 Бьюгстэд (Сперджен, Штурм) – 55

Вратари: Тэлбот 23/23 – Флери 21/24.

Счет в серии: 3:3

Антон Кривенко
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Теги

Тампа-Бэй Лайтнинг Питтсбург Пингвинс Вегас Голден Найтс Миннесота Уайлд Нью-Йорк Айлендерс Флорида Пантерс

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