«Донбасс 2004» наградили золотыми медалями чемпионата Украины

фото - ХК "Донбасс"

Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко вручил «Донбассу 2004» золотые медали чемпионата Украины U-17.

Глава Донецкой облгосадминистрации отметил, что власть приложит максимальные усилия для развития спортивной инфраструктуры в области и поддержке лучших специалистов.

Но главное, что эти ребята - первый выпуск нашей школы в истории донецкого хоккея. Ребята с 7-ми лет занимались в структуре ХК «Донбасс»: до 2014 года – в городе Донецк, а затем вместе с клубом переехали в Дружковку и продолжили занятия на Ледовой арене «Альтаир».

Это большое достижение для клуба и наших тренеров. Большая благодарность Борису Колесникову, благодаря его поддержке и любви к хоккею этот результат стал возможным.

Приятно отмечать, что именно «Донбасс 2004» стал основой команды «Молодая Гвардия», которая в следующем сезоне будет защищать цвета донецкого клуба в Молодежной хоккейной лиге».