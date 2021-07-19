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«Донбасс 2004» наградили золотыми медалями чемпионата Украины

Глава донецкой облгосадминистрации лично награждал хоккеистов
Хоккей УХЛ
19:40
«Донбасс 2004» наградили золотыми медалями чемпионата Украины
фото - ХК "Донбасс"

Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко вручил «Донбассу 2004» золотые медали чемпионата Украины U-17.

Глава Донецкой облгосадминистрации отметил, что власть приложит максимальные усилия для развития спортивной инфраструктуры в области и поддержке лучших специалистов.

«Сегодня благодаря руководству Донецкой областной государственной администрации состоялось торжественное вручение медалей и кубка прошлого сезона чемпионата Украины U-17, - подытожил встречу генеральный директор хоккейного клуба «Донбасс» Федор Ильенко. - Наша команда уже в четвертый раз стала чемпионом страны, ребята демонстрируют высокие спортивные результаты на всеукраинской и международной спортивных аренах.

Но главное, что эти ребята - первый выпуск нашей школы в истории донецкого хоккея. Ребята с 7-ми лет занимались в структуре ХК «Донбасс»: до 2014 года – в городе Донецк, а затем вместе с клубом переехали в Дружковку и продолжили занятия на Ледовой арене «Альтаир».

Это большое достижение для клуба и наших тренеров. Большая благодарность Борису Колесникову, благодаря его поддержке и любви к хоккею этот результат стал возможным.

Приятно отмечать, что именно «Донбасс 2004» стал основой команды «Молодая Гвардия», которая в следующем сезоне будет защищать цвета донецкого клуба в Молодежной хоккейной лиге».

Своими эмоциями также поделился тренер юных чемпионов Владимир Карбанджак.

  «Эмоции самые положительные, ребята все на позитиве. Несмотря на то, что мы сейчас проходим сборы и ребята немного подустали, после мероприятия игроки находятся на эмоциональном подъеме.

Это медали – это результат командной работы. Доверие, уважение друг к другу и взаимопонимание – это основное, даже тренировочный процесс на втором плане.

Начинаем подготовку к первому сезону Молодежной хоккейной лиги. Впереди предстоит большая работа. Клуб перед нами ставит высокие цели, и мы должны их достичь».

Антон Кривенко
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