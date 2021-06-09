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«Донбасс» формирует команду для Молодежной хоккейной лиги

Основой коллектива станут игроки «Донбасса 2004»
Хоккей УХЛ
18:53
«Донбасс» формирует команду для Молодежной хоккейной лиги
Донбасс-2004 / фото - пресс-служба клуба

Хоккейный клуб «Донбасс» начинает работу по формированию команды, которая будет защищать цвета донецкого клуба в Молодежной хоккейной лиге.

Основой команды станут игроки «Донбасса 2004». Молодое поколение дончан уже успешно зарекомендовало себя, демонстрируя высокие спортивные результаты на внутренней и международной аренах. В прошедшем сезоне «Донбасс 2004» стал четырехкратным чемпионом Украины, победителем всеукраинского молодежного турнира Junior Hockey Cup.

Чемпионат состоится между коллективами, укомплектованными игроками 2003-2006 годов рождения. Донецкий клуб подаст заявку до 11 июля 2021 года.

Напомним, в новом сезоне клубы УХЛ смогут заявлять на матч не более 11 легионеров.

Источник: Официальный сайт ХК Донбасс Михаил Рыбак
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