«Донбасс» подписал американского защитника

Контракт со Смереком рассчитан на один год

Фото: hcdonbass.com

«Донбасс» продолжает комплектацию состава перед стартом сезона-2021/22.



Донецкий клуб заключил контракт с 24-летним американским защитником Джейленом Смереком. Соглашение рассчитано на 1 год.

Сезон-2014/15 провел в составе «Блумингтона», играя в главной юниорской хоккейной лига США (51 матч, 18 очков, 3+15).

В хоккейной лиге Онтарио провел три сезона, выступая за «Ошава Дженералз» и «Флинт Фаербердз» – 169 игр, 104 очка (24+80).

Во второй по силе профессиональной хоккейной лиге Северной Америки играл в составе фарм-клуба «Аризона Койотис» «Тусон Роудраннерс». Команда выступает в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции. За пять сезонов в Американской хоккейной лиге провел 67 матчей – 14 очков (4+10), коэффициент полезности - «+11».

Прошлый сезон провел, защищая цвета «Тусон Роудраннерс». В 17-ти матчах заработал 6 очков (2+4) при коэффициенте полезности «+2».

Напомним, что экс-защитник «Донбасса» Станислав Тунхузин продолжит карьеру в Казахстане. Кто куда? Все переходы игроков в клубах УХЛ. Обновляется.