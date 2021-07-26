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«Донбасс» подписал американского защитника

Контракт со Смереком рассчитан на один год
Хоккей УХЛ
26 июля 19:20
«Донбасс» подписал американского защитника
Фото: hcdonbass.com

«Донбасс» продолжает комплектацию состава перед стартом сезона-2021/22.

Донецкий клуб заключил контракт с 24-летним американским защитником Джейленом Смереком. Соглашение рассчитано на 1 год.

Сезон-2014/15 провел в составе «Блумингтона», играя в главной юниорской хоккейной лига США (51 матч, 18 очков, 3+15).

В хоккейной лиге Онтарио провел три сезона, выступая за «Ошава Дженералз» и «Флинт Фаербердз» – 169 игр, 104 очка (24+80).

Во второй по силе профессиональной хоккейной лиге Северной Америки играл в составе фарм-клуба «Аризона Койотис» «Тусон Роудраннерс». Команда выступает в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции. За пять сезонов в Американской хоккейной лиге провел 67 матчей – 14 очков (4+10), коэффициент полезности - «+11».

Прошлый сезон провел, защищая цвета «Тусон Роудраннерс». В 17-ти матчах заработал 6 очков (2+4) при коэффициенте полезности «+2».

Напомним, что экс-защитник «Донбасса» Станислав Тунхузин продолжит карьеру в Казахстане. Кто куда? Все переходы игроков в клубах УХЛ. Обновляется.

Олег Шумейко-младший
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