«Донбасс» подписал лучшего бомбардира сборной Беларуси

В составе дончан Стефанович будет выступать под десятым номером

Фото: ХК Юность

Хоккейный клуб «Донбасс» заключил соглашение с 31-летним белорусским форвардом Михаилом Стефановичем.



Стефанович в 2008 году был задрафтован клубом «Торонто Мэйпл Лифс». В сезоне-2010/11 провел два матча за фарм-клуб «Торонто» в АХЛ. Также белорус играл в составе клубов КХЛ, ВХЛ.

Большую часть карьеры нападающий провел в белорусской экстралиге, выступая за «Гомель», «Неман» и «Юность» – 308 матчей в регулярных чемпионатах, а также 85 игр в плей-офф, 278 (150+128) и 64 (35+29) очка соответственно. С 2017 года становился победителем белорусской экстралиги. Два титула Михаил завоевал с «Неманом», а еще три – в составе «Юности». Это новый рекорд белорусской экстралиги по количеству чемпионств подряд.

Стефанович защищал цвета всех сборных Беларуси – юношеской, молодежной, национальной. Михаил Стефанович второй год подряд стал лучшим бомбардиром сезона в составе сборной Беларуси.

Стефанович имеет опыт выступлений и в хоккейной Лиге чемпионов. В сезоне-2017/18 в составе «Немана» провел 6 матчей, заработав 4 очка (1+3). И два сезона подряд (2018/19, 2019/20) защищал цвета «Юности» в самом престижном европейском турнире - 9 матчей, 8 очков (5+3).

В составе дончан Михаил Стефанович будет выступать под номером «10».

Напомним, что дебютный матч в Лиге чемпионов «Донбасс» проведет 3 сентября.