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«Донбасс» подписал защитника с опытом игры в ВХЛ и КХЛ

Жульдиков является воспитанником челябинского хоккея
Хоккей УХЛ
18:09
«Донбасс» подписал защитника с опытом игры в ВХЛ и КХЛ
Никита Жульдиков / фото - УХЛ

«Донбасс» объявил о проведении еще одного трансфера. К чемпионам Украины присоединился Никита Жульдиков. Контракт с 24-летним защитником рассчитан на 1 год.

Жульдиков, начиная с сезона-2013/14, защищал цвета «Белых Медведей» в Молодежной хоккейной лиге. Всего за четыре сезона в МХЛ провел 108 матчей, в которых набрал 33 (2+31) очка, коэффициент полезности +49. В сезоне-2015/16 дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в составе «Трактора», в матче против «Югры». Всего в КХЛ провел 74 матча, заработав 5 (1+4) очков.

В 2016 году стал серебряным призером молодежного чемпионата мира. Имеет большой опыт выступления в Высшей хоккейной лиге. Играл за челябинский «Челмет», нефтекамский «Торос» и «Рязань» – 186 матчей, 71 (21+50) очко.

Напомним, ранее «Донбасс» подписал американского легионера.

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Источник: hcdonbass.com Антон Кривенко
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