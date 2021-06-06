Экс-нападающий «Донбасса» завершил карьеру

Фредрик Петтерссон / Фото: УХЛ

Бывший нападающий ХК «Донбасс» Фредрик Петтерссон в социальных сетях объявил о завершении карьеры.



Я горжусь тем, что на протяжении многих лет меня звали играть за мою страну со шведской национальной командой. В детстве это было мечтой, и она сбылась. Я хочу сказать большое спасибо всем моим товарищам, я познакомился с некоторыми людьми, ставшими моими лучшими друзьями, благодаря хоккею.

Спасибо всем замечательным фанатам, клубам и организациям, частью которых я был. Я всегда выкладывался на все сто. Большое спасибо всем моим друзьям, которые поддерживали меня на протяжении всей моей карьеры. Все когда-то заканчивается, но это также начало чего-то нового. Пришло время для новой главы моей жизни!».