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Экс-нападающий «Донбасса» завершил карьеру

Петтерсон ранее выигрывал с дончанами Континентальный кубок

Хоккей Хоккей в Европе
6 июня 16:37
Экс-нападающий «Донбасса» завершил карьеру
Фредрик Петтерссон / Фото: УХЛ

Бывший нападающий ХК «Донбасс» Фредрик Петтерссон в социальных сетях объявил о завершении карьеры.

«Я жил своей мечтой последние 16 лет. Мне повезло, я благодарен за то, что мне удалось делать то, что я люблю, так много лет. Я принял решение уйти из хоккея и начать новый жизненный путь. Я хотел бы поблагодарить хоккейный клуб «Фрелунда» за все хорошие воспоминания и за то, что они с самого начала поверили в меня.

Я горжусь тем, что на протяжении многих лет меня звали играть за мою страну со шведской национальной командой. В детстве это было мечтой, и она сбылась. Я хочу сказать большое спасибо всем моим товарищам, я познакомился с некоторыми людьми, ставшими моими лучшими друзьями, благодаря хоккею.

Спасибо всем замечательным фанатам, клубам и организациям, частью которых я был. Я всегда выкладывался на все сто. Большое спасибо всем моим друзьям, которые поддерживали меня на протяжении всей моей карьеры. Все когда-то заканчивается, но это также начало чего-то нового. Пришло время для новой главы моей жизни!».

За «Донбасс» Петтерссон провел 52 матча и набрал 13 (7+6) очков. В 2013 году швед в составе дончан выиграл Континентальный кубок.

Напомним, ранее Павел Микульчик стал главным тренером «Донбасса» после завоевания чемпионства.

Источник: УХЛ Карен Агабекян
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