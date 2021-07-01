Экс-защитник «Сокола» будет выступать в «Могилеве»

Воспитанник «Гомеля» Голубич вернулся на родину

Павел Голубич / Фото: uhl.ua

Экс-защитник «Сокола» Павел Голубич стал игроком белорусского «Могилева», сообщает пресс-служба клуба.



В прошлом сезоне воспитанник «Гомеля» в 35 матчах «регулярки» отметился 12 очками (7+5), а в 8 матчах плей-офф на счету Голубича 2 (1+1) балла. Отметим, что Голубич с киевлянами стал вице-чемпионом Украины.

Напомним, что бывший защитник «Сокола» Артур Чолач был выбран под третьим номером драфта Канадской хоккейной лиги.