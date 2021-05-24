Это фиаско. Канада проиграла 3-й матч кряду на ЧМ-2021

Последний раз такое случалось в 2010 году

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Немцы обыграли канадцев / фото - IIHF

Сборная Германии победила команду Канады на чемпионате мира, который проходит в Риге, Латвия.

Немцы забросили 2 шайбы на протяжении 40 секунд в середине стартового периода. Этого хватило «бундестим», чтобы удержать преимущество до конца матча, пропустив лишь 1 раз. В конце игры канадцы пошли в «ол-ин» и были вынуждены вынимать последнюю шайбу из пустых ворот.

Германия – Канада – 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Шайбы забросили:

1:0 Лойбль (Кюнхакль), 10:46

2:0 Плахта (Айзеншмид),11:24

2:1 Пол (Миллер), 18:19

3:1 Хольцер, 57:59, ПВ

Вратари: Нидербергер – Хилл

Поражение для канадцев стало уже 3-м кряду. Они не проигрывали 3 матча на чемпионатах мира, начиная с 2010 года, тогда 3-е поражение случилось в четвертьфинале.

Мировой форум в Латвии полон неожиданностей, ведь другой фаворит турнира – сборная Швеции также пока не выиграла ни одного матча.