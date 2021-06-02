Канада и Россия сыграют так рано. Известны все пары четвертьфинала ЧМ-2021
Фетисов: «А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать»
Легендарный игрок не сомневается в победе сборной России
14:28
Вячеслав Фетисов / Фото: CSKA.RU
Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Вячеслав Фетисов высказался о четвертьфинальном матче сборной России на ЧМ-2021 против Канады.
«Канадцы? Здесь вообще всех можно проходить. Тут даже говорить не стоит. Чего вы так волнуетесь? А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать. С хорошей долей уверенности можно сказать, что все будет нормально. Если мы этих канадцев не обыграем, зачем мы туда поехали вообще? Российская сборная способна дойти не просто до финала, а до Марса, Юпитера и Солнца».Напомним, четвертьфинальный матч чемпионата мира между Россией и Канадой состоится 3 июня. Начало – 20:15.
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