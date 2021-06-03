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Фетисов: «Канадцы – хоккейная нация, которая в любом составе будет биться до конца»

XSPORT.ua проведет текстовую трансляцию четвертьфинального поединка ЧМ-2021 Россия – Канада
Хоккей Чемпионат мира
13:34
Фетисов: «Канадцы – хоккейная нация, которая в любом составе будет биться до конца»
Вячеслав Фетисов / Фото: РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов дал комментарий о предстоящем матче сборной России против команды Канады в четвертьфинале ЧМ-2021.

Вывеска совершенно понятна. Не знаю, насколько канадцы сегодня соответствуют этой вывеске, но в любом случае это та самая хоккейная нация, которая в любом составе на любом уровне будет биться до конца. Поэтому надо быть готовыми в любом случае и не спустя рукава выходить на игру, а в полной готовности.

Если ты хочешь выиграть чемпионат мира, то последние три игры ты обязан выигрывать вне зависимости от того, на какой стадии и с кем ты играешь.

Выбор вратаря на матч? Это может определить только тренер, который в команде, который чувствует ситуацию и понимает, что нужно. Оба надежно играют, так что слово за тренерским штабом.

Онлайн трансляция матча Россия – Канада. Видео трансляция матча Россия – Канада. Начало – 3 июня в 20:15.

Источник: rsport.ria.ru Олег Шумейко-младший
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Теги

сборная России (хоккей) Вячеслав Фетисов сборная Канады (хоккей)

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