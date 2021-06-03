Фетисов: «Канадцы – хоккейная нация, которая в любом составе будет биться до конца»

Вячеслав Фетисов / Фото: РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов дал комментарий о предстоящем матче сборной России против команды Канады в четвертьфинале ЧМ-2021.



Если ты хочешь выиграть чемпионат мира, то последние три игры ты обязан выигрывать вне зависимости от того, на какой стадии и с кем ты играешь.

Выбор вратаря на матч? Это может определить только тренер, который в команде, который чувствует ситуацию и понимает, что нужно. Оба надежно играют, так что слово за тренерским штабом.