Финляндия дожала Канаду, но подарила ей, возможно, спасительное очко
Чемпионат мира. Группа В:
Канада – Финляндия 2:3 Б. (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)
1:0 – Пирри (Виларди, Ферраро) – 01:30,
1:1 – Руотсалайнен – 21:11,
2:1 – Комтуа (Браун, Манджепане – бол.) 28:18,
2:2 – Руотсалайнен (Лунделл, Оямяки) – 56:00,
2:3 – Руотсалайнен – решающий буллит,
Вратари: Кемпер – Олкинуора.
Сборная Канады не смогла самостоятельно решить задачу выхода в плей-офф ЧМ-2021. Напомним, что канадцы еще никогда не пропускали второй этап мировых первенств.
Сегодня Канаде нужно было побеждать Финляндию, но североамериканцы не смогли сделать этого, дважды ведя в счете.
Финны выиграли по буллитам.
Теперь сборной Канады необходима победа в основное время одной из команд в вечернем матче Германия – Латвия.
Ситуация в группе В максимально запутанная. В четвертьфинал уже точно вышли сборные Финляндии и США.