Финляндия дожала Канаду, но подарила ей, возможно, спасительное очко

Вечером канадцам нужен правильный результат в матче Германия – Латвия

Чемпионат мира. Группа В:

Канада – Финляндия 2:3 Б. (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

1:0 – Пирри (Виларди, Ферраро) – 01:30,

1:1 – Руотсалайнен – 21:11,

2:1 – Комтуа (Браун, Манджепане – бол.) 28:18,

2:2 – Руотсалайнен (Лунделл, Оямяки) – 56:00,

2:3 – Руотсалайнен – решающий буллит,

Вратари: Кемпер – Олкинуора.

Сборная Канады не смогла самостоятельно решить задачу выхода в плей-офф ЧМ-2021. Напомним, что канадцы еще никогда не пропускали второй этап мировых первенств.

Сегодня Канаде нужно было побеждать Финляндию, но североамериканцы не смогли сделать этого, дважды ведя в счете.

Финны выиграли по буллитам.

Теперь сборной Канады необходима победа в основное время одной из команд в вечернем матче Германия – Латвия.

Ситуация в группе В максимально запутанная. В четвертьфинал уже точно вышли сборные Финляндии и США.

