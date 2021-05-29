Россия и США одолели соперников и возглавили свои группы на ЧМ-2021
Финны одолели сборную Германии, Словакия обыграла Данию на ЧМ-2021
Финляндия возглавила группу B
29 мая 22:53
Германия уступила Финляндии / фото - IIHF
В Риге, Латвия, состоялись очередные матчи группового этапа чемпионат мира-2021.
Сборная Финляндии одолела команду Германии. Немцы потерпели второе поражение кряду. Финны смогли возглавить группу Б, в которой играют США и Канада.
Германия – Финляндия – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Шайбы забросили:
0:1 Лунделль (Сунд, Иннала), 06:17, ГБ
1:1 Хольцер (Лойбль, Плахта), 27:58
1:2 Руотсалайнен (Лунделль), 51:26
Вратари: Нидербергер – Олкинуора
Словакия сравнялась по очкам в группе А с командой России. Уверенный заключительный период подарил словакам победу.
Словакия – Дания – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Шайбы забросили:
1:0 Цегларик (Лантоши), 47:13
2:0 Яношик (Лантоши, Гривик), 52:25
Вратари: Гудачек – Дам
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