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Финны одолели сборную Германии, Словакия обыграла Данию на ЧМ-2021

Финляндия возглавила группу B
Хоккей Чемпионат мира
29 мая 22:53
Финны одолели сборную Германии, Словакия обыграла Данию на ЧМ-2021
Германия уступила Финляндии / фото - IIHF

В Риге, Латвия, состоялись очередные матчи группового этапа чемпионат мира-2021.

Сборная Финляндии одолела команду Германии. Немцы потерпели второе поражение кряду. Финны смогли возглавить группу Б, в которой играют США и Канада.

Германия – Финляндия – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Шайбы забросили:

0:1 Лунделль (Сунд, Иннала), 06:17, ГБ

1:1 Хольцер (Лойбль, Плахта), 27:58

1:2 Руотсалайнен (Лунделль), 51:26

Вратари: Нидербергер – Олкинуора

Словакия сравнялась по очкам в группе А с командой России. Уверенный заключительный период подарил словакам победу.

Словакия – Дания – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Шайбы забросили:

1:0 Цегларик (Лантоши), 47:13

2:0 Яношик (Лантоши, Гривик), 52:25

Вратари: Гудачек – Дам

Антон Кривенко
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