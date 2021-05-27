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Финны разобрались с Италией и возглавили группу B

Финляндия всухую переиграла Италию на чемпионате мира-2021
Хоккей Чемпионат мира
22:35
Финны разобрались с Италией и возглавили группу B
Сборная Финляндии переиграла команду Италии / фото - iihf.com

Сборная Финляндии переиграла команду Италии со счетом 3:0 в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге.

Финляндия – Италия 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Шайбы забросили:

1:0 Сунд (Контиола, Иннала), 06:50, ГБ

2:0 Руотсалайнен (Оямяки), 08:20

3:0 Сунд (Мяэналанен, Койвисто), 28:33

Вратари: Сятери – Фацио

На чемпионате мира по хоккею в Риге в группе B сборная Финляндии обыграла Норвегию.

Рене Тер Велде
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Теги

сборная Италии (хоккей) сборная Финляндии (хоккей)

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