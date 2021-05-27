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Финны разобрались с Италией и возглавили группу B
Финляндия всухую переиграла Италию на чемпионате мира-2021
22:35
Сборная Финляндии переиграла команду Италии / фото - iihf.com
Сборная Финляндии переиграла команду Италии со счетом 3:0 в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге.
Финляндия – Италия 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Шайбы забросили:
1:0 Сунд (Контиола, Иннала), 06:50, ГБ
2:0 Руотсалайнен (Оямяки), 08:20
3:0 Сунд (Мяэналанен, Койвисто), 28:33
Вратари: Сятери – Фацио
На чемпионате мира по хоккею в Риге в группе B сборная Финляндии обыграла Норвегию.
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