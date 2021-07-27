Флери обменяли из «Вегаса» в «Чикаго»

Контракт с канадским голкипером будет действовать еще один сезон



Марк-Андре Флери / фото - sportsnet.ca

Голкипер Марк-Андре Флери обменян из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас» в «Чикаго». Об этом сообщил в Twitter агент игрока Аллан Уолш.

Уолш отметил, что клуб обменял вратаря, не уведомив его самого.

Флери 36 лет, он выступал за «Вегас» с 2017 года. По итогам регулярного чемпионата сезона-2020/21 голкипер получил приз лучшему вратарю регулярного чемпионата. С 2003 по 2017 год Флери выступал за «Питтсбург», в составе которого трижды становился обладателем Кубка Стэнли. Вместе со сборной Канады вратарь выиграл Олимпиаду в 2010 году.

Контракт Флери с зарплатой $7 млн будет действовать еще один сезон. За «Вегас» выступает шведский голкипер Робин Ленер, соглашение с ним рассчитано до окончания сезона-2024/25, его средняя зарплата - $5 млн в год.