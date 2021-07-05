«Тампа» обыграла «Монреаль» и находится в одной победе от Кубка Стэнли
Форвард «Тампы»: «Мы наслаждаемся каждой секундой в плей-офф»
Янни Гурд – о финальной серии Кубка Стэнли с «Монреалем»
Янни Гурд / Фото - NHLНападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янни Гурд поделился ожиданиями от предстоящего четвертого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3:0).
Цитирует Груда официальный сайт НХЛ.
«Конечно, мы получаем удовольствие от того, что происходит. Плей-офф – самое прекрасное время года, и мы наслаждаемся каждой секундой. Но у нас есть цель, и чем быстрее мы ее достигнем, тем лучше. Мы стараемся держать эмоции под контролем, чтобы сосредоточиться на том, что должны сделать».
Напомним, «Лайтнинг» ведут в серии с «Канадиенс» до четырех побед со счетом 3:0. Следующая встреча между «Канадиенс» и «Лайтнинг» состоится 6 июля. Начало – в 3:00.
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